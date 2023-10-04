ua en ru
Ср, 04 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Шахтер" на характере победил "Антверпен" в Юношеской лиге УЕФА

Среда 04 октября 2023 15:19
UA EN RU
"Шахтер" на характере победил "Антверпен" в Юношеской лиге УЕФА "Шахтер" одержал первую победу в Юношеской лиге УЕФА (фото: facebook.com/fcsd.academy)
Автор: Дмитрий Войналович

Донецкий "Шахтер" во 2-м туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА победил бельгийский "Антверпен". Матч, проходивший в Лире, закончился со счетом 1:2 в пользу украинского клуба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча.

Как проходил матч

"Антверпен" вышел вперед уже на 14-й минуте матча. Но уже через две минуты рефери зафиксировал у бельгийцев игру рукой в собственной штрафной. Пенальти в ворота Нильса Деванкнеера исполнил Антон Глущенко, сравняв счет.

А точку во встрече на 73-й минуте после паса Богдана Трифаненко поставил вышедший на замену Антон Демченко.

&quot;Шахтер&quot; на характере победил &quot;Антверпен&quot; в Юношеской лиге УЕФА

Празднование второго гола "горняками"

Отметим, что юноши "Шахтера" в 1-м туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА уступили сверстникам из "Порту" (1:4). А "Антверпен" минимально проиграл "Барселоне" (1:2).

Таким образом, бельгийские юноши опустились на последнюю строчку турнирной таблицы.

"Шахтер" следующую встречу в рамках так называемой Юношеской Лиги чемпионов проведет 25 октября на выезде против "Барселоны".

Также отметим, что во внутреннем чемпионате подопечные Алексея Белика демонстрируют отличные результаты (8 побед в 9 встречах) и возглавляют турнирную таблицу.

Напомним, "взрослая" команда "Шахтера" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов 2023/24 встретится с бельгийским "Антверпеном" на выезде 4 октября. Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

Добавим, что УЕФА хотел назначить на матч "горняков" главу судейского корпуса РФ, но быстро передумал.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Шахтер Футбол
NEWS
Жестокий бой с большими потерями у россиян. ГУР раскрыло детали высадки в Крыму
Жестокий бой с большими потерями у россиян. ГУР раскрыло детали высадки в Крыму
DAILY
Деньги в обмен на реформы? Почему Запад ставит Украине условия и как это было до Зеленского
РБК-Украинаинформационное агентство Деньги в обмен на реформы? Почему Запад ставит Украине условия и как это было до Зеленского