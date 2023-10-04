"Шахтер" на характере победил "Антверпен" в Юношеской лиге УЕФА

Донецкий "Шахтер" во 2-м туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА победил бельгийский "Антверпен". Матч, проходивший в Лире, закончился со счетом 1:2 в пользу украинского клуба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча .

Как проходил матч

"Антверпен" вышел вперед уже на 14-й минуте матча. Но уже через две минуты рефери зафиксировал у бельгийцев игру рукой в собственной штрафной. Пенальти в ворота Нильса Деванкнеера исполнил Антон Глущенко, сравняв счет.

А точку во встрече на 73-й минуте после паса Богдана Трифаненко поставил вышедший на замену Антон Демченко.

Празднование второго гола "горняками"

Отметим, что юноши "Шахтера" в 1-м туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА уступили сверстникам из "Порту" (1:4). А "Антверпен" минимально проиграл "Барселоне" (1:2).

Таким образом, бельгийские юноши опустились на последнюю строчку турнирной таблицы.

"Шахтер" следующую встречу в рамках так называемой Юношеской Лиги чемпионов проведет 25 октября на выезде против "Барселоны".

Также отметим, что во внутреннем чемпионате подопечные Алексея Белика демонстрируют отличные результаты (8 побед в 9 встречах) и возглавляют турнирную таблицу.