"Шахтар" – "Фейєнорд": УЄФА визначився з арбітром матчу Ліги Європи

Матч "Шахтар" – "Фейєнорд" відбудеться 9 березня у Варшаві. Поєдинок прийме Стадіон Війська Польського. Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

38-річний рефері з Братислави Іван Кружляк обслуговуватиме поєдино українського та нідерландського грандів. Йому допоможуть лайнсмени-співвітчизники – Браніслав Ганцко та Ян Позор. Четвертим арбітром буде словак Петер Краловіч. Із системою Відеоасистент рефері (VAR) працюватимуть фахівці з Німеччини – Крістіан Дігерт і Гарм Озмерс.

Для "Шахтаря" Кружляк – загалом фартовий арбітр. Із ним у ролі головного судді "гірники" здобули 3 перемоги в єврокубках ("Башакшехір", "Хоффенхайм" і "Вольфсбург"). У нинішньому сезоні словацький рефері також обслуговував програний у Мадриді матч із "Реалом" (1:2).

Перед матчем єврокубків "Шахтар" розгромив "Металіст 1925" у чемпіонаті України. Забитими м'ячами в складі "гірників" відзначилися Зубков (двічі), Михайліченко, Траоре, Петряк і Ракицький. Команда Ігора Йовічевіча ділить лідерство в Прем'єр-лізі з "Дніпром-1" (по 36 очок).