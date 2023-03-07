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"Шахтар" – "Фейєнорд": УЄФА визначився з арбітром матчу Ліги Європи

Фото: Кевін Келсі та Анатолій Трубін – герої попереднього раунду для "Шахтаря" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи донецький "Шахтар" і роттердамський "Фейєнорд" розсудить бригада арбітрів зі Словаччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Матч "Шахтар" – "Фейєнорд" відбудеться 9 березня у Варшаві. Поєдинок прийме Стадіон Війська Польського. Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

38-річний рефері з Братислави Іван Кружляк обслуговуватиме поєдино українського та нідерландського грандів. Йому допоможуть лайнсмени-співвітчизники – Браніслав Ганцко та Ян Позор. Четвертим арбітром буде словак Петер Краловіч. Із системою Відеоасистент рефері (VAR) працюватимуть фахівці з Німеччини – Крістіан Дігерт і Гарм Озмерс.

Для "Шахтаря" Кружляк – загалом фартовий арбітр. Із ним у ролі головного судді "гірники" здобули 3 перемоги в єврокубках ("Башакшехір", "Хоффенхайм" і "Вольфсбург"). У нинішньому сезоні словацький рефері також обслуговував програний у Мадриді матч із "Реалом" (1:2).

Перед матчем єврокубків "Шахтар" розгромив "Металіст 1925" у чемпіонаті України. Забитими м'ячами в складі "гірників" відзначилися Зубков (двічі), Михайліченко, Траоре, Петряк і Ракицький. Команда Ігора Йовічевіча ділить лідерство в Прем'єр-лізі з "Дніпром-1" (по 36 очок).

До слова, раніше підготували експрес-презентацію "Фейєнорда" перед 1/8 фіналу Ліги Європи.

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