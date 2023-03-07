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"Шахтер" – "Фейеноорд": УЕФА определился с арбитром матча Лиги Европы

Фото: Кевин Келси и Анатолий Трубин – герои предыдущего раунда для "Шахтера" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" и роттердамский "Фейеноорд" рассудит бригада арбитров из Словакии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Матч "Шахтер" – "Фейеноорд" состоится 9 марта в Варшаве. Поединок примет Стадион Войска Польского. Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

38-летний рефери из Братиславы Иван Кружляк будет обслуживать поединок украинского и нидерландского грандов. Ему помогут лайнсмены-соотечественники – Бранислав Ганцко и Ян Позор. Четвертым арбитром будет словак Петер Кралович. С системой Видеоассистент рефери (VAR) будут работать специалисты из Германии – Кристиан Дигерт и Харм Озмерс.

Для "Шахтера" Кружляк – в целом фартовый арбитр. С ним в роли главного судьи "горняки" одержали 3 победы в еврокубках ("Башакшехир", "Хоффенхайм" и "Вольфсбург"). В нынешнем сезоне словацкий рефери также обслуживал проигранный в Мадриде матч с "Реалом" (1:2).

Перед матчем еврокубков "Шахтер" разгромил "Металлист 1925" в чемпионате Украины. Забитыми мячами в составе "горняков" отличились Зубков (дважды), Михайличенко, Траоре, Петряк и Ракицкий. Команда Игора Йовичевича делит лидерство в Премьер-лиге с "Днепром-1" (по 36 очков).

К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию "Фейеноорда" перед 1/8 финала Лиги Европы.

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