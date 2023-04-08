"Шахтар" дотиснув "Металіст" у центральному матчі туру УПЛ

Україна, Прем'єр-ліга, 20-й тур

"Шахтар" – "Металіст" – 1:0

Гол: Бондаренко, 64

Суперники обмінялися ударами в перші хвилини. Пильність Трубіна з дистанції перевірив харків'янин Прядун. Натомість кіпер гостей перевів у стійку постріл Сікана низом після передачі Судакова.

На 19-й хвилині героєм "гірників" міг стати Джурасек. Він прорвався до карної зони "Металіста" та мав мінімум два варіанти розвитку атаки. Хорват вирішив стати асистентом і з лінії воротарського віддав на Сікана, але форвард не встиг зреагувати.

Ще дві нагоди "Шахтар" змарнував перед перервою. Оборонець Гочолейшвілі струсонув поперечину пострілом метрів із 20-ти, а далі Єрмолов відбив м'яч подалі. Натомість у наступному епізоді воротар перевів на кутовий класний удар Криськіва в кут.

Тиск "гірників" посилився в другому таймі. Напівмоменти змарнували Степаненко, Бондар і Очеретько. Відкрити рахунок "Шахтар" зумів на 64-й хвилині. Після провалу оборони харків'ян Бондаренко в повній самотності прийняв на груди м'яч і наступним дотиком відправив у сітку.

Команда Ігора Йовічевіча ледь не відразу мали нагоди закріпити власну перевагу. Проте, Єрмолов і поперечина врятували "Металіст" після удару Траоре. А Судаков у першій спробі не зміг переграти голкіпера, а на добиванні пробив повз ворота.

Зрештою, "гірникам" вистачило й одного забитого м'яча для перемоги. "Шахтар" зберіг лідерство в чемпіонаті, набравши 46 очок. Натомість "Металіст" залишився у зоні вильоту (18 пунктів).