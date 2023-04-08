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"Шахтер" дожал "Металлист" в центральном матче тура УПЛ

Фото: "Горняки" продолжают лидировать в УПЛ (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Противостояние донецкого "Шахтера" и харьковского "Металлиста" в 20-м туре чемпионата Украины завершилось минимальной победой лидера первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 20-й тур

"Шахтер" – "Металлист" – 1:0

Гол: Бондаренко, 64

Соперники обменялись ударами в первые минуты. Бдительность Трубина с дистанции проверил харьковчанин Прядун. В свою очередь кипер гостей перевел в стойку выстрел Сикана низом после передачи Судакова.

На 19-й минуте героем "горняков" мог стать Джурасек. Он прорвался в штрафную зону "Металлиста" и имел минимум два варианта развития атаки. Хорват решил стать ассистентом и с линии вратарской отдал на Сикана, но форвард не успел среагировать.

Еще две возможности "Шахтер" упустил перед перерывом. Защитник Гочолейшвили встряхнул перекладину выстрелом метров с 20-ти, а дальше Ермолов отбил мяч подальше. В следующем же эпизоде вратарь перевел на угловой классный удар Крыськива в угол.

Давление "горняков" усилилось во втором тайме. Полумоменты упустили Степаненко, Бондарь и Очеретько. Открыть счет "Шахтер" сумел на 64-й минуте. После провала обороны харьковчан Бондаренко в полном одиночестве принял на грудь мяч и следующим касанием отправил в сетку.

Команда Игора Йовичевича едва не сразу имела возможность закрепить собственное преимущество. Тем не менее, Ермолов и перекладина спасли "Металлист" после удара Траоре. Судаков же в первой попытке не смог переиграть голкипера, а на добивании пробил мимо ворот.

В конце концов "горнякам" хватило и одного забитого мяча для победы. "Шахтер" сохранил лидерство в чемпионате, набрав 46 очков. "Металлист" в свою очередь остался в зоне вылета (18 пунктов).

К слову, накануне УПЛ признала наставника "Черноморца" Григорчука тренером марта.

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