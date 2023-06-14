"Шахтар" додав нового кандидата на заміну Йовічевічу: він був у штабі Де Дзербі

Італійський фахівець поповнив перелік кандидатів на заміну Ігору Йовічевічу. 34-річний тренер залишається без роботи з лютого, коли покинув турецький "Аланьяспор".

Фаріолі розпочав тренерський шлях із ролі асистента коуча та тренера воротарів. Майже три роки він входив до штабу колишнього керманича "Шахтаря" Роберто Де Дзербі, коли той тренував "Беневенто" та "Сассуоло". У сезоні 2020/21 був помічником головного тренера "Аланьяспора".

Посеред того ж сезону Фаріолі мав перший самостійний досвід. Він очолив середняка турецької Суперліги "Карагюмрюк". Натомість 31 грудня 2021-го перебрався назад до "Аланьяспора" та фінішував із командою на 5-й сходинці чемпіонату.

Раніше до списку претендентів на посаду керманича "гірників" оглядачі зарахували головного тренера "Зорі" ван Леувена, коуча "Фейєнорда" Слота, наставника "Фіорентини" Італьяно та нині безробітного Гаттузо. Основним кандидатом вважають нідерландця ван Леувена.