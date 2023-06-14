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"Шахтер" добавил нового кандидата на замену Йовичевичу: он был в штабе Де Дзерби

Фото: Франческо Фариоли до недавних пор работал в Турции (sassuolocalcio.it)
Автор: Антон Федорцив

Очередным претендентом на должность главного тренера донецкого "Шахтера" стал Франческо Фариоли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sport.ua.

Итальянский специалист пополнил список кандидатов на замену Игору Йовичевичу. 34-летний тренер остается без работы с февраля, когда покинул турецкий "Аланьяспор".

Фариоли начал тренерский путь с роли помощника коуча и тренера вратарей. Почти три года он входил в штаб бывшего наставника "Шахтера" Роберто Де Дзерби, когда тот тренировал "Беневенто" и "Сассуоло". В сезоне 2020/21 был помощником главного тренера "Аланьяспора".

В том же сезоне Фариоли получил первый самостоятельный опыт. Он возглавил середняка турецкой Суперлиги "Карагюмрюк". 31 декабря 2021 года перебрался обратно в "Аланьяспор" и финишировал с командой на 5-й строчке чемпионата.

Ранее в список претендентов на должность наставника "горняков" обозреватели внесли главного тренера "Зари" ван Леувена, коуча "Фейеноорда" Слота, рулевого "Фиорентины" Итальяно и ныне безработного Гаттузо. Основным кандидатом считается нидерландец ван Леувен.

К слову, ранее собрали слухи об отставке Йовичевича из "Шахтера" в специальной подборке.

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