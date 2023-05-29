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"Шахтар" – "Дніпро-1": Монзуль вилучила шість гравців, дует забіяк не потрапив до ефіру

Фото: Сутички в доданий час зіпсували "золотий" матч (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорців

За мотивами бійки в чемпіонському поєдинку 29-го туру Прем'єр-ліги арбітриня Катерина Монзуль вилучила не чотирьох, а шістьох футболістів донецького "Шахтаря" і "Дніпра-1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Українська Прем'єр-ліга опублікувала офіційний протокол зустрічі. Згідно з ним, рефері матчу покарала червоними картками шістьох виконавців обох команд.

До прямої трансляції потрапили вилучення чотирьох гравців – "гірників" Трубіна та Назарини, а також "спортклубівців" Пеглоу та Федоріва, який провів поєдинок на лаві запасних. У протоколі ж зазначені червоні картки ще двох дніпровців – оборонця Матарріти та хавбека Гуцуляка.

Кулачні бої на газоні "Арени Львів" спалахнули в доданий Монзуль час. Назарина біля бічної лінії жорстко зіграв проти Пеглоу, а той підхопився на ноги та вирішив з'ясувати взаємини з кривдником. Поступово конфлікт переріс у масову бійку за участі футболістів і персоналу "Шахтаря" та "Дніпра-1".

Сутички не змінили підсумків і матчу, і сезону. "Шахтар" достроково став чемпіоном України, оскільки тепер недосяжний для конкурентів за тур до кінця першості. "Дніпро-1" натомість ще повинен виграти в "Зорі" заочне протистояння за срібні нагороди.

До слова, раніше "Ворскла" забрала призи тренеру та футболісту туру після перемоги над "Дніпром-1".

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