"Шахтар" – "Дніпро-1": Монзуль вилучила шість гравців, дует забіяк не потрапив до ефіру

Українська Прем'єр-ліга опублікувала офіційний протокол зустрічі. Згідно з ним, рефері матчу покарала червоними картками шістьох виконавців обох команд.

До прямої трансляції потрапили вилучення чотирьох гравців – "гірників" Трубіна та Назарини, а також "спортклубівців" Пеглоу та Федоріва, який провів поєдинок на лаві запасних. У протоколі ж зазначені червоні картки ще двох дніпровців – оборонця Матарріти та хавбека Гуцуляка.

Кулачні бої на газоні "Арени Львів" спалахнули в доданий Монзуль час. Назарина біля бічної лінії жорстко зіграв проти Пеглоу, а той підхопився на ноги та вирішив з'ясувати взаємини з кривдником. Поступово конфлікт переріс у масову бійку за участі футболістів і персоналу "Шахтаря" та "Дніпра-1".

Сутички не змінили підсумків і матчу, і сезону. "Шахтар" достроково став чемпіоном України, оскільки тепер недосяжний для конкурентів за тур до кінця першості. "Дніпро-1" натомість ще повинен виграти в "Зорі" заочне протистояння за срібні нагороди.