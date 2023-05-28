"Шахтар" із розгромом "Дніпра-1" достроково став чемпіоном України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 28-й тур

"Шахтар" – "Дніпро-1" – 3:0

Голи: Бондаренко, 9, Сікан, 55, Степаненко, 59

Вилучення: Назарина, 90+6, Трубін, 90+8 – Пеглоу, 90+6 (усі – прямі червоні картки)

Розпочали команди в хорошому темпі, відповідаючи атакою на кожен випад одна одної. Гол у такій ситуації став питанням часу. Зрештою, "гірники" відкрили рахунок на 9-й хвилині – Бондаренко підхопив м'яч після блокування та майже з кута штрафного відправив у ближній.

За якихось десять хвилин хавбек ледь не записав до свого активу дубль. Утім, після подачі кутового на дальню стійку не зміг головою влучити в площину воріт. "Спортклубівці" оговталися в середині тайму. Ось Довбик зачепився за м'яч у межах штрафного, але пробив у Ракицького.

Та перед перервою ще кілька нагод змарнував "Шахтар". Зокрема, дальній діагональний удар Зубкова пройшов над поперечиною. Натомість Сікан після передачі Судакова пробив поруч зі стійкою на вході в штрафний майданчик.

А на старті другої половини "гірники" шокували конкурентів ще двома голами. На 55-й хвилині Зубков передачею вивів Сікана на побачення з голкіпером, той обіграв Рибака та відправив м'яч у порожні ворота. Ще за чотири хвилини розрядив гармату з дистанції Степаненко – 3:0!

Отримавши такий подвійний удар, "Дніпро-1" зосередився на тому, щоб уникнути розгрому. Потужний постріл Піхальонка здалеку парирував Трубін. А згодом Довбик упродовж двох хвилин змарнував дві нагоди – спочатку влучив у Ракицького, а потім пробив у руки кіперу.

У фінальні хвилини забити могли обидві команди. Той же Довбик із розвороту не влучив у площину воріт після пасу Піхальонка. Натомість Назарина зі штрафного поцілив у поперечину воріт "Дніпра-1". Зрештою, рахунок не змінився.

Завдяки перемозі "Шахтар" став недосяжним для конкурентів і здобув золоті нагороди. "Гірники" набрали 72 очки та за тур до кінця першості випереджають "Дніпро-1" на 8 пунктів. Натомість місцю "спортклубівців" у кваліфікації Ліги чемпіонів ще загрожуватиме луганська "Зоря".