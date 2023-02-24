"Шахтар" дізнався суперника в 1/8 фіналу Ліги Європи

У рамках 1/8 фіналу Ліги Європи 2022/23 донецький "Шахтар" зустрінеться з переможцем групи F — роттердамським "Фейєнордом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати жеребкування.

УЄФА провів жеребкування 24 лютого в штаб-квартирі організації у швейцарському Ньйоні. Суперників отримали 16 команд – найсильніші на груповому етапі Ліги Європи та переможці плей-офф турніру. Перед жеребкуванням "Шахтар" потрапив до кошика "несіяних" команд. Це зробило неможливими зустрічі "гірників" із туринським "Ювентусом", леверкузенським "Байєром", "Манчестер Юнайтед", італійською "Ромою", іспанською "Севільєю", лісабонським "Спортінгом" і берлінським "Уніоном". Суперником "гірників" став роттердамський "Фейєнорд". На груповому етапі нідерландський гранд обійшов "Мідтьюлланн", "Лаціо" та "Штурм" із Граца. Перший матч відбудеться 9 березня, матч-відповідь – 16 березня. Усі пари 1/8 фіналу Ліги Європи 2022/23: "Уніон" – "Сент-Жилуаз"

"Севілья" – "Фенербахче"

"Ювентус" – "Фрайбург"

"Байєр" – "Ференцварош"

"Спортінг" – "Арсенал"

МЮ – "Бетіс"

"Рома" – "Реал Сосьєдад"

"Шахтар" – "Фейєнорд" Напередодні "Шахтар" здолав "Ренн" на виїзді в серії пенальті. У післяматчевій лотереї голкіпер "гірників" Анатолій Трубін парирував 3 удари бретонців. Вирішальний одинадцятиметровий реалізував новачок Кевін Келсі.