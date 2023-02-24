"Шахтер" узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
В рамках 1/8 финала Лиги Европы 2022/23 донецкий "Шахтер" встретится с победителем группы F — роттердамским "Фейенордом".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты жеребьевки.
УЕФА провел жеребьевку 24 февраля в штаб-квартире организации в швейцарском Ньоне. Соперников получили 16 команд – сильнейшие на групповом этапе Лиги Европы и победители плей-офф турнира.
Перед жеребьевкой "Шахтер" попал в корзину "несеянных" команд. Это сделало невозможными встречи "горняков" с туринским "Ювентусом", леверкузенским "Байером", "Манчестер Юнайтед", итальянской "Ромой", испанской "Севильей", лиссабонским "Спортингом" и берлинским "Унионом".
Соперником "горняков" стал роттердамский "Фейеноорд". На групповом этапе нидерландский гранд обошел "Мидтьюлланн", "Лацио" и "Штурм" из Граца. Первый матч состоится 9 марта, ответный – 16 марта.
Все пары 1/8 финала Лиги Европы 2022/23:
- "Унион" – "Сент-Жиллуаз"
- "Севилья" – "Фенербахче"
- "Ювентус" – "Фрайбург"
- "Байер" – "Ференцварош"
- "Спортинг" – "Арсенал"
- МЮ – "Бетис"
- "Рома" – "Реал Сосьедад"
- "Шахтер" – "Фейенорд"
Накануне "Шахтер" одолел "Ренн" на выезде в серии пенальти. В послематчевой лотерее голкипер "горняков" Анатолий Трубин парировал 3 удара бретонцев. Решающий одиннадцатиметровый реализовал новичок Кевин Келси.
К слову, Украина поднялась вверх на две позиции в таблице коэффициентов УЕФА.
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