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"Шахтер" узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы

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Ньон, Пятница 24 февраля 2023 13:20
"Шахтер" узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы Фото: "Шахтер" остался последним представителем Украины в еврокубках (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

В рамках 1/8 финала Лиги Европы 2022/23 донецкий "Шахтер" встретится с победителем группы F — роттердамским "Фейенордом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты жеребьевки.

УЕФА провел жеребьевку 24 февраля в штаб-квартире организации в швейцарском Ньоне. Соперников получили 16 команд – сильнейшие на групповом этапе Лиги Европы и победители плей-офф турнира.

Перед жеребьевкой "Шахтер" попал в корзину "несеянных" команд. Это сделало невозможными встречи "горняков" с туринским "Ювентусом", леверкузенским "Байером", "Манчестер Юнайтед", итальянской "Ромой", испанской "Севильей", лиссабонским "Спортингом" и берлинским "Унионом".

Соперником "горняков" стал роттердамский "Фейеноорд". На групповом этапе нидерландский гранд обошел "Мидтьюлланн", "Лацио" и "Штурм" из Граца. Первый матч состоится 9 марта, ответный – 16 марта.

Все пары 1/8 финала Лиги Европы 2022/23:

  • "Унион" – "Сент-Жиллуаз"
  • "Севилья" – "Фенербахче"
  • "Ювентус" – "Фрайбург"
  • "Байер" – "Ференцварош"
  • "Спортинг" – "Арсенал"
  • МЮ – "Бетис"
  • "Рома" – "Реал Сосьедад"
  • "Шахтер" – "Фейенорд"

Накануне "Шахтер" одолел "Ренн" на выезде в серии пенальти. В послематчевой лотерее голкипер "горняков" Анатолий Трубин парировал 3 удара бретонцев. Решающий одиннадцатиметровый реализовал новичок Кевин Келси.

К слову, Украина поднялась вверх на две позиции в таблице коэффициентов УЕФА.

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