"Шахтер" узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы

В рамках 1/8 финала Лиги Европы 2022/23 донецкий "Шахтер" встретится с победителем группы F — роттердамским "Фейенордом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты жеребьевки .

УЕФА провел жеребьевку 24 февраля в штаб-квартире организации в швейцарском Ньоне. Соперников получили 16 команд – сильнейшие на групповом этапе Лиги Европы и победители плей-офф турнира.

Перед жеребьевкой "Шахтер" попал в корзину "несеянных" команд. Это сделало невозможными встречи "горняков" с туринским "Ювентусом", леверкузенским "Байером", "Манчестер Юнайтед", итальянской "Ромой", испанской "Севильей", лиссабонским "Спортингом" и берлинским "Унионом".

Соперником "горняков" стал роттердамский "Фейеноорд". На групповом этапе нидерландский гранд обошел "Мидтьюлланн", "Лацио" и "Штурм" из Граца. Первый матч состоится 9 марта, ответный – 16 марта.

Все пары 1/8 финала Лиги Европы 2022/23:

"Унион" – "Сент-Жиллуаз"

"Севилья" – "Фенербахче"

"Ювентус" – "Фрайбург"

"Байер" – "Ференцварош"

"Спортинг" – "Арсенал"

МЮ – "Бетис"

"Рома" – "Реал Сосьедад"

"Шахтер" – "Фейенорд"

Накануне "Шахтер" одолел "Ренн" на выезде в серии пенальти. В послематчевой лотерее голкипер "горняков" Анатолий Трубин парировал 3 удара бретонцев. Решающий одиннадцатиметровый реализовал новичок Кевин Келси.