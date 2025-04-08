"Шахтар" – "Динамо": УПЛ затвердила дату та час Класичного
Дирекція української Прем'єр-ліги затвердила дати та час початку матчів 26-го туру чемпіонату України. Центральним у ньому стане зустріч донецького "Шахтаря" з київським "Динамо".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Класичне відбудеться у неділю, 27 квітня та розпочнеться о 18:00. Цей матч закриє програму туру, який триватиме протягом трьох днів.
Розклад матчів 26-го туру:
25 квітня (п'ятниця)
- 15:30, "Інгулець" – "Олександрія"
- 18:00, "Зоря" – "Лівий Берег"
26 квітня (субота)
- 13:00, "Чорноморець" – "Рух"
- 15:30, ЛНЗ – "Кривбас"
- 18:00, "Оболонь" – "Карпати"
27 квітня (неділя)
- 13:00, "Ворскла" – "Верес"
- 15:30, "Колос" – "Полісся"
- 18:00, "Шахтар" – "Динамо"
Зазначимо, що за чотири дні до цього "Шахтар" та "Динамо" проведуть свої матчі в півфіналі Кубка України. У середу, 23 квітня, "гірники" протистоятимуть у Житомирі "Поліссю", а кияни – у Львові зіграють з чернівецькою "Буковиною".
У поточному сезоні УПЛ після 23-х турів "Динамо" впевнено очолює турнірну таблицю, маючи 57 очок. На рахунку "Олександрії", яка йде другою – 53 бали. "Шахтар" посідає третю сходинку, маючи 47 очок і матч у запасі.
Поєдинок першого кола між "Динамо" і "Шахтарем" завершився внічию – 1:1. На 48-й хвилині рахунок відкрив гравець донеччан Артем Бондаренко. На 61-й, після червоної картки Дмитру Криськіву, "гірники" залишились у меншості. А на 87-й – киянин Олександр Караваєв зрівняв рахунок.
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