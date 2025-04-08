"Шахтер" - "Динамо": УПЛ утвердила дату и время Классического

Дирекция украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 26-го тура чемпионата Украины. Центральным в нем станет встреча донецкого "Шахтера" с киевским "Динамо".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Классическое состоится в воскресенье, 27 апреля и начнется в 18:00. Этот матч закроет программу тура, который продлится в течение трех дней.

Расписание матчей 26-го тура:

25 апреля (пятница)

15:30, "Ингулец" - "Александрия"

18:00, "Заря" - "Левый Берег"

26 апреля (суббота)

13:00, "Черноморец" - "Рух"

15:30, ЛНЗ - "Кривбасс"

18:00, "Оболонь" - "Карпаты"

27 апреля (воскресенье)

13:00, "Ворскла" - "Верес"

15:30, "Колос" - "Полесье"

18:00, "Шахтер" - "Динамо"

Отметим, что за четыре дня до этого "Шахтер" и "Динамо" проведут свои матчи в полуфинале Кубка Украины. В среду, 23 апреля, "горняки" будут противостоять в Житомире "Полесью", а киевляне - во Львове сыграют с черновицкой "Буковиной".

В текущем сезоне УПЛ после 23-х туров "Динамо" уверенно возглавляет турнирную таблицу, имея 57 очков. На счету "Александрии", которая идет второй - 53 балла. "Шахтер" занимает третью строчку, имея 47 очков и матч в запасе.

Поединок первого круга между "Динамо" и "Шахтером" завершился вничью - 1:1. На 48-й минуте счет открыл игрок донетчан Артем Бондаренко. На 61-й, после красной карточки Дмитрию Крыськиву, "горняки" остались в меньшинстве. А на 87-й - киевлянин Александр Караваев сравнял счет.