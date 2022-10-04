"Шахтар" – "Динамо": УПЛ оголосила дату першого в сезоні Класичного

Сьомий тур ліги розпочнеться двома матчами в п'ятницю, 14 жовтня. Організатори змагань розтягнуть його на три дні.

Центральний матч 7-го туру та всього першого кола відбудеться 16 жовтня. "Шахтар", найімовірніше, прийме "Динамо" у Львові. Старт поєдинку призначили на 17:00.

Раніше в той же день зіграють львівський "Рух" і СК "Дніпро-1" (15:00). У суботу, 15 жовтня, відбудуться три матчі. Харківські "Металіст" і "Металіст 1925" приймуть полтавську "Ворсклу" та "Львів" відповідно. О 15-й луганська "Зоря" зустрінеться з "Колосом" із Ковалівки.

Натомість 14 жовтня закарпатський "Минай" вдома гратиме проти рівненського "Вереса" (13:00). А пізніше одеський "Чорноморець" поміряється силами з криворізьким "Кривбасом". Матч "Інгулець" – "Олександрія" відбувся раніше.

Перелік матчів 7-го туру Прем'єр-ліги: