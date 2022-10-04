"Шахтер" – "Динамо": УПЛ объявила дату первого в сезоне Классического

Седьмой тур лиги начнется двумя матчами в пятницу, 14 октября. Организаторы соревнований растянут его на три дня.

Центральный матч 7-го тура и всего первого круга состоится 16 октября. "Шахтер", скорее всего, примет "Динамо" во Львове. Старт поединка был назначен на 17:00.

Ранее в тот же день сыграют львовский "Рух" и СК "Днепр-1" (15:00). В субботу, 15 октября, состоятся три матча. Харьковские "Металлист" и "Металлист 1925" примут полтавскую "Ворсклу" и "Львов" соответственно. В 15 часов луганская "Заря" встретится с "Колосом" из Ковалевки.

В свою очередь 14 октября закарпатский "Минай" дома сыграет против ровненского "Вереса" (13:00). А позже одесский "Черноморец" померяется силами с криворожским "Кривбассом". Матч "Ингулец" – "Александрия" состоялся раньше.

Список матчей 7-го тура Премьер-лиги: