"Шахтар" – "Динамо": прогноз на матч та де дивитися Класичне сьогодні

Турнірне положення перед Класичним

За п'ять турів до завершення чемпіонату України команда Олександра Шовковського, маючи 63 очки, випереджає третю команду турніру – підопічних Маріно Пушіча – на десять балів (у "Олександрії" – 57 очок).

Тож "Шахтарю" для збереження шансів на чемпіонство потрібна лише перемога. У разі поразки гірники втратять навіть теоретичні можливості захистити титул.

Додамо, що "біло-сині" не можуть здолати "помаранчево-чорних" у семи останніх зустрічах у всіх турнірах (три нічиї та чотири поразки). Востаннє "Динамо" перемагало "Шахтар" у квітні 2021 року (1:0 в рамках УПЛ). У матчі першого кола поточного чемпіонату, який відбувся 27 жовтня минулого року в Києві, команди зіграли внічию – 1:1.

Якщо команда Маріно Пушіча переможе киян у очному протистоянні, відставання "Шахтаря" в турнірній таблиці скоротиться до семи очок. У такій ситуації "Динамо" потрібно буде набрати шість очок у чотирьох заключних турах, щоб гарантувати собі чемпіонство.

Якщо ж кияни наберуть лише п'ять балів, а "Шахтар" виграє всі свої матчі та здобуде 15 очок, обидві команди фінішують із 68 пунктами. Згідно з регламентом, у такому випадку перевага буде на боці донетчан завдяки кращим результатам в особистих зустрічах.

Загалом "Динамо" і "Шахтар" у матчах чемпіонатів СРСР та України зіграли між собою 199 разів: 80 перемог на рахунку киян, 61 – у гірників, ще 58 матчів завершилися внічию.

Хто фаворит та де дивитися гру

Незважаючи на значну перевагу "Динамо" в турнірній таблиці, букмекери вважають фаворитом матчу донетчан. На перемогу "гірників" ставки приймають з коефіцієнтом – 2,36. Другий найбільш вірогідний результат – нічия (3,20). На виграш киян дають – 3,15.

Класичне транслюватиме канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV. Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.

У прямому ефірі гру коментуватимуть Віталій Волочай і Володимир Звєров.