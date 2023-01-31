"Шахтар" бойовою нічиєю завершив контрольний матч із "Лудогорцем"

Контрольний матч

"Шахтар" – "Лудогорець" – 2:2

Голи: Траоре, 72, Бондаренко, 90+6 (пенальті) – Ігор Тьяго, 27, Нонато, 29

Болгарський гранд захопив ініціативу зі стартових хвилин. Проте, першого небезпечного моменту довелося чекати до середини тайму. На 19-й хвилині Десподов прострілив із правого флангу, але удар Наресі в ближній кут парирував Пятов.

Але згодом "Лудогорець" оформив два м'ячі впродовж трьох хвилин. Спершу разградці розігнали контратаку лівим флангом, яка завершилася передачею на Тьяго, який у два дотики переграв воротаря "гірників". А згодом Недялков прострілив на ближню стійку, де на випередження зіграв Нонато – 0:2.

Із початком другої половини відчутних змін не відбулося. "Лудогорець" контролював хід поєдинку, а на 66-й хвилині болгари ледь не зробили рахунок розгромним. Однак, Пузанков у класному стрибку витягнув із ближньої дев'ятки постріл Десподова зі штрафного.

Серія замін від тренерського штабу "Шахтаря" у середині другої 45-хвилинки швидко дала плоди. Криськів на вході до карної зони накрутив оборонця і залишив м'яч для Бондаренка – кіпер разградців відбив удар, але Траоре вчасно зіграв на добиванні.

У фінальні хвилини "гірники" продемонстрували чимале бажання відігратися. Утім, м'яч уперто не хотів іти у ворота "Лудогорця". Проте, допоміг оборонець болгарського гранда, який зіграв рукою у власному штрафному – Бондаренко впевнено реалізував одинадцятиметровий на останній доданій арбітром хвилині та встановив остаточний результат.

Склад "Шахтаря" (1-й тайм): Пятов – Тейлор, Козік, Ракицький, Гочолейшвілі – Назарина – Очеретько, Глущенко, Тотовицький, Борячук – Сікан

2-й тайм: Пузанков, Тейлор, Козік, Фарина, Роспутько, Глущенко, Назарина, Сігеєв, Ющенко, Тотовицький, Погорілий