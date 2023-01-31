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"Шахтер" боевой ничьей завершил контрольный матч с "Лудогорцем"

Фото: Лассина Траоре (справа) забил первый мяч "горняков" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Результативной ничьей завершился спарринг между донецким "Шахтером" и разградским "Лудогорцем" в турецком Белеке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Контрольный матч

"Шахтер" – "Лудогорец" – 2:2

Голы: Траоре, 72, Бондаренко, 90+6 (пенальти) – Игор Тьяго, 27, Нонато, 29

Болгарский гранд захватил инициативу со стартовых минут. Однако первого опасного момента пришлось ждать до середины тайма. На 19-й минуте Десподов прострелил с правого фланга, но удар Нареси в ближний угол парировал Пятов.

Но впоследствии "Лудогорец" оформил два мяча в течение трех минут. Сначала разградцы разогнали контратаку левым флангом, завершившейся передачей на Тьяго, который в два касания обыграл вратаря "горняков". А затем Недялков прострелил на ближнюю стойку, где на опережение сыграл Нонато – 0:2.

С началом второй половины ощутимых изменений не произошло. "Лудогорец" контролировал ход поединка, а на 66-й минуте болгары едва не сделали счет разгромным. Однако Пузанков в классном прыжке вытащил из ближней девятки выстрел Десподова со штрафного.

Серия замен от тренерского штаба "Шахтера" в середине второй 45-минутки быстро принесла плоды. Крыськив на входе в штрафную накрутил защитника и оставил мяч для Бондаренко – кипер разградцев отразил удар, но Траоре вовремя сыграл на добивании.

В финальные минуты "горняки" продемонстрировали немалое желание отыграться. Впрочем, мяч упорно не хотел идти в ворота "Лудогорца". Однако помог защитник болгарского гранда, сыгравший рукой в собственной штрафной – Бондаренко уверенно реализовал одиннадцатиметровый на последней добавленной арбитром минуте и установил окончательный результат.

Состав "Шахтера" (1-й тайм): Пятов – Тейлор, Козик, Ракицкий, Гочолейшвили – Назарина – Очеретько, Глущенко, Тотовицкий, Борячук – Сикан

2-й тайм: Пузанков, Тейлор, Козик, Фарина, Роспутько, Глущенко, Назарина, Сигеев, Ющенко, Тотовицкий, Погорелый

К слову, ранее "Шахтер" оформил трансфер форварда Келси из Венесуэлы.

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Шахтер