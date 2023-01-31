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"Шахтар" купив форварда з Південної Америки: хто він такий

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Вівторок 31 січня 2023 14:15
"Шахтар" купив форварда з Південної Америки: хто він такий Фото: Кевін Келсі перед матчем "Мінероса" (facebook.com/ACCDMinerosdeG)
Автор: Антон Федорців

Керівництво донецького "Шахтаря" повернулося до латиноамериканського вектора підсилення складу. До лав "гірників" перебрався нападник молодіжної збірної Венесуели Кевін Келсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

18-річний форвард, який зіграв півтора сезони на дорослому рівні – другий зимовий новачок вітчизняного гранда. Раніше "Шахтар" підписав грузинського оборонця Гочолейшвілі.

Келсі переїхав до української Прем'єр-ліги з уругвайського "Бостон Рівера", хоча не встиг зіграти за "зелено-червоних" жодного поєдинку. Сума трансферу наразі залишається невідомою. Із "гірниками" венесуелець уклав контракт на 6 років.

Келсі є вихованцем венесуельського "Мінероса". У рідному клубі він провів 31 матч, у яких забив 5 м'ячів. Зараз форвард перебуває у таборі збірної Венесуели U-20 на молодіжному Чемпіонаті Південної Америки.

У лавах "Шахтаря" Келсі повинен загострити конкуренцію на позиції центрального нападника. Тренерський штаб Ігора Йовічевіча восени використовував там Сікана та Траоре. Взимку з оренди повернувся ще один форвард – Борячук.

До слова, український оборонець Забарний за крок від трансферу в "Борнмут".

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