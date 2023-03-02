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"Шахтар" у березні: повний розклад матчів українського гранда

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Львів, Четвер 02 березня 2023 11:05
"Шахтар" у березні: повний розклад матчів українського гранда Фото: "Гірники" залишилися останнім представником України в єврокубках (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Остаточно сформувався графік матчів донецького "Шахтаря" в найближчі 30 днів. Команда гратиме в чемпіонаті України та Лізі Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Перший місяць весни буде доволі насиченим для "гірників". Підопічні Ігора Йовічевіча зіграють 5 офіційних поєдинків у перші три тижні березня.

Розпочнеться місяць для "Шахтаря" матчем української Прем'єр-ліги проти харківського "Металіста 1925" (5 березня). Наступного ж тижня на донеччан чекатимуть два поєдинки – перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти роттердамського "Фейєнорда" (9 березня) та протистояння з криворізьким "Кривбасом" у чемпіонаті (12 березня).

Далі "гірники" полетять у Нідерланди на матч-відповідь другого за рангом єврокубка (16 березня). Натомість 19 березня донеччани зустрінуться зі львівським "Рухом" у рамках УПЛ. Потім клубні змагання візьмуть паузу на матчі збірних.

Повний перелік матчів "Шахтаря" в березні:

  • "Металіст 1925" – "Шахтар", 5 березня
  • "Шахтар" – "Фейєнорд", 9 березня
  • "Кривбас" – "Шахтар", 12 березня
  • "Фейєнорд" – "Шахтар", 16 березня
  • "Шахтар" – "Рух", 19 березня

&quot;Шахтар&quot; у березні: повний розклад матчів українського гранда

Напередодні "Шахтар" оформив перехід хавбека Тоірова з чемпіонату Казахстану. 18-річний хавбек коштував "гірникам" орієнтовно 300 тисяч євро. З вітчизняним грандом таджик підписав 5-річний контракт.

До слова, раніше пригадали тренерів-сумісників в історії збірної України на чолі з Лобановським.

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