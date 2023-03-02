"Шахтер" в марте: полное расписание матчей украинского гранда
Окончательно сформировался график матчей донецкого "Шахтера" в ближайшие 30 дней. Команда будет играть в чемпионате Украины и Лиге Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
Первый месяц весны будет достаточно насыщенным для "горняков". Подопечные Игора Йовичевича сыграют 5 официальных поединков в первые три недели марта.
Начнется месяц для "Шахтера" матчем украинской Премьер-лиги против харьковского "Металлиста 1925" (5 марта). На следующей же неделе дончан будут ждать два поединка – первый матч 1/8 финала Лиги Европы против роттердамского "Фейеноорда" (9 марта) и противостояние с криворожским "Кривбассом" в чемпионате (12 марта).
Далее "горняки" полетят в Нидерланды на ответный матч второго по рангу еврокубка (16 марта). 19 марта дончане встретятся со львовским "Рухом" в рамках УПЛ. Затем клубные состязания возьмут паузу на матчи сборных.
Полный перечень матчей "Шахтера" в марте:
- "Металлист 1925" – "Шахтер", 5 марта
- "Шахтер" – "Фейеноорд", 9 марта
- "Кривбасс" – "Шахтер", 12 марта
- "Фейеноорд" – "Шахтер", 16 марта
- "Шахтер" – "Рух", 19 марта
Накануне "Шахтер" оформил переход хавбека Тоирова из чемпионата Казахстана. 18-летний хавбек обошелся "горнякам" ориентировочно в 300 тысяч евро. С отечественным грандом таджик подписал 5-летний контракт.
К слову, ранее вспомнили тренеров-совместителей в истории сборной Украины во главе с Лобановским.
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