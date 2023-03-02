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"Шахтер" в марте: полное расписание матчей украинского гранда

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Львов, Четверг 02 марта 2023 11:05
"Шахтер" в марте: полное расписание матчей украинского гранда Фото: "Горняки" остались последним представителем Украины в еврокубках (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Окончательно сформировался график матчей донецкого "Шахтера" в ближайшие 30 дней. Команда будет играть в чемпионате Украины и Лиге Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Первый месяц весны будет достаточно насыщенным для "горняков". Подопечные Игора Йовичевича сыграют 5 официальных поединков в первые три недели марта.

Начнется месяц для "Шахтера" матчем украинской Премьер-лиги против харьковского "Металлиста 1925" (5 марта). На следующей же неделе дончан будут ждать два поединка – первый матч 1/8 финала Лиги Европы против роттердамского "Фейеноорда" (9 марта) и противостояние с криворожским "Кривбассом" в чемпионате (12 марта).

Далее "горняки" полетят в Нидерланды на ответный матч второго по рангу еврокубка (16 марта). 19 марта дончане встретятся со львовским "Рухом" в рамках УПЛ. Затем клубные состязания возьмут паузу на матчи сборных.

Полный перечень матчей "Шахтера" в марте:

  • "Металлист 1925" – "Шахтер", 5 марта
  • "Шахтер" – "Фейеноорд", 9 марта
  • "Кривбасс" – "Шахтер", 12 марта
  • "Фейеноорд" – "Шахтер", 16 марта
  • "Шахтер" – "Рух", 19 марта

&quot;Шахтер&quot; в марте: полное расписание матчей украинского гранда

Накануне "Шахтер" оформил переход хавбека Тоирова из чемпионата Казахстана. 18-летний хавбек обошелся "горнякам" ориентировочно в 300 тысяч евро. С отечественным грандом таджик подписал 5-летний контракт.

К слову, ранее вспомнили тренеров-совместителей в истории сборной Украины во главе с Лобановским.

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