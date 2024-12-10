"Шахтар" – "Баварія": де дивитися матч Ліги чемпіонів

Поєдинок "Шахтар" – "Баварія" відбудеться 10 грудня в німецькому Гельзенкірхені. Гру прийме "Арена Ауф Шальке". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

Матчі "гірників" у Лізі чемпіонів у цифровому мовленні T2 не транслюватимуть. Усі ігри основного раунду головного єврокубка на території України покаже офіційний транслятор турніру – платформа MEGOGO. Наживо поєдинок із коментарями Володимира Кобелькова та Сергія Лук'яненка буде доступний у передплатах "Максимальна", "Спорт" і MEGOPACK XL.

О 21-й годині там розпочнеться передматчева студія. Гостями ведучих Олександри Кучеренко та Вадима Шевякіна будуть екс-футболісти збірної України – Олександр Головко та Сергій Нагорняк. Аудіотрансляція поєдинку буде у відкритому доступі на YouTube-каналі "MEGOGO СПОРТ".

"Шахтар" у Лізі чемпіонів-2024/25

Підопічні Маріно Пушіча розпочали турнір із нічиєї проти італійської "Болоньї" (0:0). У дебюті того матчу Судаков не реалізував пенальті.

Далі "гірники" зазнали двох поразок. Номінально домашню зустріч "Шахтар" розгромно програв "Аталанті" з Бергамо (0:3). Зате від лондонського "Арсенала" на виїзді пропустив лише один м'яч.

Першу перемогу "Шахтар" відсвяткував у 4-му турі. "Гірники" у вольовому стилі здолали швейцарський "Янг Бойз" (2:1). У складі чемпіона України голами відзначилися Зубков і Судаков.

У минулому турі донецькі футболісти були близькими й до другого успіху. Після першого тайму з нідерландським ПСВ вони завдяки голам Сікана та Зубкова вели у рахунку (2:0). Проте не зуміли втримати навіть нічию, пропустивши три м'ячі на 87-й, 90-й та 90+6-й хвилинах.

"Шахтар", маючи в активі 4 пункти, посідає в загальній турнірній таблиці 26-ту сходинку. Сьогоднішній суперник "Баварія" – з 9-ма балами йде 13-ю.