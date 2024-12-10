"Шахтер" – "Бавария": где смотреть матч Лиги чемпионов

Поединок "Шахтер" – "Бавария" состоится 10 декабря в немецком Гельзенкирхене. Игру примет "Арена Ауф Шальке". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

Матчи "горняков" в Лиге чемпионов в цифровом вещании T2 не будут транслировать. Все игры основного раунда главного еврокубка на территории Украины покажут официальный транслятор турнира – платформа MEGOGO. Вживую поединок с комментариями Владимира Кобелькова и Сергея Лукьяненко будет доступен в подписках "Максимальная", "Спорт" и MEGOPACK XL.

В 21 час там начнется предматчевая студия. Гостями ведущих Александры Кучеренко и Вадима Шевякина будут экс-футболисты сборной Украины – Александр Головко и Сергей Нагорняк. Аудиотрансляция поединка будет в открытом доступе на YouTube-канале "MEGOGO СПОРТ".

"Шахтер" в Лиге чемпионов-2024/25

Подопечные Марино Пушича начали турнир с ничьей против итальянской "Болоньи" (0:0). В дебюте того матча Судаков не реализовал пенальти.

Далее "горняки" потерпели два поражения. Номинально домашнюю встречу "Шахтер" разгромно проиграл "Аталанте" из Бергамо (0:3). Зато от лондонского "Арсенала" на выезде пропустил всего один мяч.

Первую победу "Шахтер" отпраздновал в 4 туре. "Горняки" в волевом стиле одолели швейцарский "Янг Бойз" (2:1). В составе чемпиона Украины голами отличились Зубков и Судаков.

В прошлом туре донецкие футболисты были близки и ко второму успеху. После первого тайма с нидерландским ПСВ они благодаря голам Сикана и Зубкова вели в счете (2:0). Однако не сумели удержать даже ничью, пропустив три мяча на 87-й, 90-й и 90+6-й минутах.

"Шахтер", имея в активе 4 пункта, занимает в общей турнирной таблице 26-ю строчку. Сегодняшний соперник "Бавария" - с 9-ю баллами идет 13-й.