"Шахтар" – "Баварія". Хто переможе і чому: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Поєдинок "Шахтар" – "Баварія" відбудеться 10 грудня в німецькому Гельзенкірхені. Гру прийме "Арена Ауф Шальке". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

Перед очним протистоянням суперники провели чергові матчі у своїх національних лігах. "Шахтар" у рамках 16-го туру УПЛ розім'явся на полтавській "Ворсклі" (3:1) і посідає у турнірній таблиці третє місце.

"Баварія" у домашньому матчі чемпіонату Німеччини здолала "Хайденхайм". За мюнхенців двічі відзначився Мусіала, забили також Упамекано та Горецка. Підопічні бельгійського наставника Венсана Компані лідирують у Бундеслізі.

Після 5-ти турів основного раунду ЛЧ чемпіон України з 4-ма очками посідає в турнірній таблиці 26-е місце. "Баварія", яка у попередніх поєдинках програла англійській "Астон Віллі" (0:1) та іспанській "Барселоні" (1:4), натомість перемогла хорватське "Динамо" Загреб (9:2), португальську "Бенфіку" (1:0) і французький ПСЖ (1:0), з 9-ма пунктами йде на 13-й позиції.

Прогнози букмекерів

Фахівці контори Bwin однозначним фаворитом майбутнього протистояння Ліги чемпіонів назвали німецьку команду. На перемогу "Баварії" приймають ставки з показовим коефіцієнтом 1,15. Натомість на потенційний успіх команди Маріно Пушіча заклали кеф 16,00. Навіть підсумкова нічия значно вірогідніша з балом 8,75.

У свою чергу контора William Hill ставки на перемогу "Шахтаря" приймає з коефіцієнтом 21,00. Нічия оцінюється у 8,50, а виграш "Баварії" – у 1,14.

Українці з Favbet на перемогу "Баварії" приймають ставки зі схожим балом 1,18. Успіх "Шахтаря" оцінюється ними у 14,50. Кеф на нічию за підсумком 90 хвилин склав 7,90. Найбільш вірогідним рахунком вважають – 2:0 на користь німецького клубу (7,20). Натомість коефіцієнт на мінімальний успіх "Шахтаря" (1:0) – 22,00.

Прогноз РБК-Україна

На думку автора, поєдинок пройде за тотальної переваги номінальних гостей. За характером він, скоріш за все, нагадуватиме протистояння "гірників" з італійською "Аталантою" (0:3).

Незважаючи на кадрові проблеми, мюнхенці, навіть без Кінгслі Комана, Харрі Кейна та Мануеля Нойєра, мають значно сильніший та більш збалансований склад. "Баварія" спробує взяти ініціативу з перших хвилин і нав'язати українському клубу високий темп. Якщо це вдасться, в "Шахтаря" виникнуть неабиякі проблеми в обороні. Особливо це стосуватиметься другого тайму, коли команда Пушіча традиційно демонструє проблеми з концентрацією.

Шанси "гірників" – гра на контратаках. Втім, діючи проти організованої оборони німців, забити бодай один гол буде дуже складно. Тому варто погодитись з букмекерами: "Шахтар" не заб'є, а пропустить, мінімум, двічі.