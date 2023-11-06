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"Шахтар" – "Барселона": прогноз на матч Ліги чемпіонів

Фото: "Гірники" поступилися "Барсі" на Піренеях (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" у четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24 вдома зустрінеться з іспанською "Барселоною".

Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна.

Матч "Шахтар" –"Барселона" відбудеться у Гамбурзі 7 листопада. Поєдинок прийме арена "Фолькспаркштадіон". Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.

Австрійська контора Bwin визначила іспанський гранд безумовним фаворитом протистояння. На перемогу "Барси" можна поставити зі скромним коефіцієнтом 1,26. Натомість на потенційний успіх "гірників" приймають ставки з кефом 10,00. Навіть нічия вірогідніша з балом 6,25.

Футбольні оптимісти розглянуть варіант із бойовою нічиєю 1:1. На такий підсумок поєдинку виставили коефіцієнт 11,50. Любителі ж відкритого футболу можуть закластися на голи обох команд у кожному з таймів із привабливим кефом 12,00.

Ще менше вірять у чемпіонів України британці з William Hill. Тут на ймовірну перемогу "Шахтаря" виставили великий коефіцієнт 11,00. Зате кеф на перемогу "Барселони" ідентичний – 1,26. Поставити на нічию можна з балом 6,40.

Неочевидна ставка на автогол однієї з команд збільшить виграш у 8 разів. Сміливою буде ідея поставити на мінімальну перемогу вітчизняного гранда. Такий варіант запропонований з неймовірним коефіцієнтом 26,00.

Тренерський штаб "Шахтаря" на чолі з Пушічем узяв до Німеччини 27 футболістів. Усі вони, крім дискваліфікованого Коноплі, претендуватимуть на місце у фінальній заявці на поєдинок. Перший матч "гірники" програли з рахунком 1:2 з голом Судакова.

До слова, раніше "Динамо" програло Класичне "Шахтарю" в останньому матчі Луческу.

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букмекерШахтарЛіга чемпіонівБарселона