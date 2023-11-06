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"Шахтер" – "Барселона": прогноз на матч Лиги чемпионов

Фото: "Горняки" уступили "Барсе" на Пиренеях (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов 2023/24 дома встретится с испанской "Барселоной".

Каковы прогнозы букмекеров на матч, подскажет РБК-Украина.

Матч "Шахтер" – "Барселона" состоится в Гамбурге 7 ноября. Поединок примет арена "Фолькспаркштадион". Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

Австрийская контора Bwin определила испанский гранд безусловным фаворитом противостояния. На победу "Барсы" можно поставить со скромным коэффициентом 1,26. На потенциальный успех "горняков" принимают ставки с кэфом 10,00. Даже ничья более вероятна с баллом 6,25.

Футбольные оптимисты рассмотрят вариант с боевой ничьей 1:1. Такой итог поединка выставили коэффициент 11,50. Любители открытого футбола могут заложиться на голы обеих команд в каждом из таймов с привлекательным кефом 12,00.

Еще меньше верят в чемпионов Украины британцы из William Hill. Здесь на вероятную победу "Шахтера" выставили большой коэффициент 11,00. Зато кэф на победу "Барселоны" идентичен – 1,26. Поставить на ничью можно с баллом 6,40.

Неочевидная ставка на автогол одной из команд увеличит выигрыш в 8 раз. Смелой будет идея поставить на минимальную победу отечественного гранда. Такой вариант предложен с невероятным коэффициентом 26,00.

Тренерский штаб "Шахтера" во главе с Пушичем взял в Германию 27 футболистов. Все они, кроме дисквалифицированного Конопли, будут претендовать на место в финальной заявке на поединок. Первый матч "горняки" проиграли со счетом 1:2 с голом Судакова.

К слову, ранее "Динамо" проиграло Классическое "Шахтеру" в последнем матче Луческу.

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