"Шахтар" – "Аталанта": прогноз на матч Ліги чемпіонів

Матч "Шахтар" – "Аталанта" відбудеться в німецькому Гельзенкірхені 2 жовтня. Поєдинок прийме "Фельтінс-Арена". Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.

Австрійська контора Bwin визначила фаворитом "Богиню". На перемогу бергамасків приймають ставки зі скромним коефіцієнтом 1,68. Натомість на ймовірний успіх "гірників" можна поставити з показовим балом 4,80. Навіть підсумкова нічия вірогідніша з кефом 4,00.

Смілива ідея закластися на перемогу "Шахтаря" в обох таймах запропонована з приголомшливим коефіцієнтом 17,00. Натомість друга поспіль нульова нічия для двох колективів збільшить виграш у 12 разів.

Українці з Favbet підготували ще промовистіші цифри. Коефіцієнт на виїзну перемогу "Аталанти" склав 1,72. Тим часом на перемогу команди Маріно Пушіча заклали сміливий кеф 5,00. На нічию можна поставити з аналогічним балом 4,00.

Любителі полоскотати нерви розглянуть варіант зі ставкою на тип першого забитого м'яча. Наприклад, гол прямим ударом зі штрафного збільшить виграш у 20 разів. На забиті м'ячі "Шахтаря" до та після перерви виставили цікавий коефіцієнт 5,00.

Команди перетиналися на груповому етапі Ліги чемпіонів 2019/20. Тоді "гірники" обмінялися з "Богинею" домашніми перемогами. На Апеннінах "Шахтар" переміг із голами Мораєса та Соломона (2:1), а от у Харкові зазнав болісного фіаско (0:3).