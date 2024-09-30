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"Шахтер" – "Аталанта": прогноз на матч Лиги чемпионов

Фото: "Горняки" примут итальянцев на немецкой земле (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" примет "Аталанту" из итальянского Бергамо во втором туре основного раунда Лиги чемпионов.

Каковы прогнозы букмекеров на матч, подскажет РБК-Украина.

Матч "Шахтер" – "Аталанта" состоится в немецком Гельзенкирхене 2 октября. Поединок примет "Фельтинс-Арена". Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

Австрийская контора Bwin определила фаворитом "Богиню". На победу бергамасков принимают ставки со скромным коэффициентом 1,68. На вероятный успех "горняков" можно поставить с показательным баллом 4,80. Даже итоговая ничья более вероятна с кэфом 4,00.

Смелая идея заложиться на победу "Шахтера" в обоих таймах предложена с внушительным коэффициентом 17,00. В свою очередь вторая подряд нулевая ничья для двух коллективов увеличит выигрыш в 12 раз.

Украинцы из Favbet подготовили еще более красноречивые цифры. Коэффициент на выездную победу "Аталанты" составил 1,72. Между тем, на победу команды Марино Пушича заложили смелый кэф 5,00. На ничью можно поставить с аналогичным баллом 4,00.

Любители пощекотать нервы рассмотрят вариант со ставкой на тип первого забитого мяча. К примеру, гол прямым ударом со штрафного увеличит выигрыш в 20 раз. На забитые мячи "Шахтера" до и после перерыва выставили интересный коэффициент 5,00.

Команды пересекались на групповом этапе Лиги чемпионов 2019/20. Тогда "горняки" обменялись с "Богиней" домашними победами. На Апеннинах "Шахтер" победил с голами Мораеса и Соломона (2:1), а вот в Харькове потерпел болезненное фиаско (0:3).

К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию "Аталанты" перед Лигой чемпионов.

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