UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Шахтар" – "Аталанта": анонс матчу Ліги чемпіонів

Фото: Георгій Судаков не реалізував одинадцятиметровий у стартовому турі (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" прийме "Аталанту" з італійського Бергамо в загальному раунді Ліги чемпіонів.

Останні новини та короткий анонс поєдинку – в матеріалі РБК-Україна.

"Шахтар" – "Аталанта"

2 жовтня, 19:45, Гельзенкірхен, "Фельтінс-Арена", трансляція на MEGOGO

 

До другого поспіль побачення з італійськими командами "гірники" підходять не в найкращому гуморі. У стартовому турі підопічні Маріно Пушіча не змогли переграти "Болонью" (0:0), хоча могли повести в дебюті з пенальті Судакова. Не вийшло реабілітуватися в чемпіонаті України, де "Шахтар" укотре втратив очки.

Додалися і кадрові проблеми. Ще в першому таймі протистояння з "россоблу" вітчизняний гранд втратив основного форварда на старті сезону. Замість Сікана на вістрі атак "гірників" гратиме Траоре. Звісно, потенціал буркінійця вищий, але нині африканський нападник далекий від оптимальних кондицій.

 

 

Утім, "Аталанта" в перші тижні кампанії поки така ж непереконлива. У шести матчах чемпіонату Італії "Богиня" перемогла лише двічі, а от програла – тричі (7 очок). Зате нульову нічию в Лізі чемпіонів хлопці Джан П'єро Гасперіні занесли в актив, оскільки переважали цілий лондонський "Арсенал".

"Аталанта" ще й неабияк підсилилася в міжсезоння. Тепер тренерський штаб бергамасків може похизуватися ледь не двома рівноцінними складами. Погана новина для оборони "Шахтаря" – хороша форма атакувальних виконавців "Богині". Ретегі, Лукман, Де Кетеларе, Самарджіч готові тероризувати редути "гірників".

Травмовані: Сікан – Толої, Гін, Руджері, Брешіаніні

Під питанням: Кевін ("Шахтар")

 

 

Орієнтовні склади на матч "Шахтар" – "Аталанта"

"Шахтар": Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Криськів – Зубков, Бондаренко, Судаков, Невертон – Траоре

"Атаданта": Карнезеккі – Джимсіті, Коссуну, Колашинац – Белланова, де Рон, Едерсон, Дзаппакоста – Лукман, Де Кетеларе – Ретегі

Прогноз РБК-Україна Sport – 0:2

"Гірники" зустрінуться з першим топ-опонентом у новому розіграші Ліги чемпіонів. "Аталанта" розпочала новий сезон не лише в статусі переможця Ліги Європи, а й вагомого претендента на плей-офф головного єврокубка. Навіть поразки "Богині" в кампанії 2024/25 не були безнадійними, тож команда Гасперіні прагнутиме перемоги в Гельзенкірхені – переконливою і за рахунком, і за перебігом подій.

До слова, раніше підготували експрес-презентацію "Аталанти" перед Лігою чемпіонів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ШахтарЛіга чемпіонів