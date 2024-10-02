"Шахтер" – "Аталанта": анонс матча Лиги чемпионов

"Шахтер" – "Аталанта"

2 октября, 19:45, Гельзенкирхен, "Фельтинс-Арена", трансляция на MEGOGO

Ко второму подряд свиданию с итальянскими командами "горняки" подходят не в самом лучшем настроении. В стартовом туре подопечные Марино Пушича не смогли обыграть "Болонью" (0:0), хотя могли повести в дебюте с пенальти Судакова. Не получилось реабилитироваться в чемпионате Украины, где "Шахтер" в очередной раз потерял очки.

Добавились и кадровые проблемы. Еще в первом тайме противостояния с "россоблу" отечественный гранд потерял основного форварда на старте сезона. Вместо Сикана на острие атак "горняков" сыграет Траоре. Конечно, потенциал буркинийца выше, но ныне африканский нападающий далек от оптимальных кондиций.

Впрочем, "Аталанта" в первые недели кампании пока такая же неубедительная. В шести матчах чемпионата Италии "Богиня" победила всего дважды, а вот проиграла – трижды (7 очков). Зато нулевую ничью в Лиге чемпионов ребята Джан Пьеро Гасперини занесли в актив, поскольку были лучше целого лондонского "Арсенала".

"Аталанта" еще и изрядно усилилась в межсезонье. Теперь тренерский штаб бергамасков может похвастаться едва ли не двумя равноценными составами. Плохая новость для обороны "Шахтера" – хорошая форма атакующих исполнителей "Богини". Ретеги, Лукман, Де Кетеларе, Самарджич готовы терроризировать редуты "горняков".

Травмированные: Сикан – Толои, Гин, Руджери, Брешианини

Под вопросом: Кевин ("Шахтер")

Ориентировочные составы на матч "Шахтер" – "Аталанта"

"Шахтер": Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Крыськив – Зубков, Бондаренко, Судаков, Невертон – Траоре

"Атаданта": Карнезекки – Джимсити, Коссуну, Колашинац – Белланова, де Рон, Эдерсон, Дзаппакоста – Лукман, Де Кетеларе – Ретеги

Прогноз РБК-Украина Sport – 0:2

"Горняки" встретятся с первым топ-оппонентом в новом розыгрыше Лиги чемпионов. "Аталанта" начала новый сезон не только в статусе победителя Лиги Европы, но и весомого претендента на плей-офф главного еврокубка. Даже поражения "Богини" в кампании 2024/25 не были безнадежными, поэтому команда Гасперини будет стремиться к победе в Гельзенкирхене – убедительной и по счету, и по ходу событий.