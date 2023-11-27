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"Шахтар" – "Антверпен": прогноз на матч Ліги чемпіонів

Фото: "Гірники" здобули дві перемоги в основній сітці Кубка чемпіонів (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" у передостанньому турі групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24 вдома зустрінеться з бельгійським "Антверпеном".

Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна.

Матч "Шахтар" –"Антверпен" відбудеться у Гамбурзі 28 листопада. Поєдинок прийме арена "Фолькспаркштадіон". Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.

На думку британців із William Hill, підопічні Маріно Пушіча стали фаворитом протистояння. На перемогу "гірників" тут приймають ставки з коефіцієнтом 2,02. Натомість на підсумкову нічию і потенційну перемогу "червоних" бельгійців підготували схожі цифри – кефи 3,65 та 3,70 відповідно.

Нетипова ставка на автогол однієї з команд здатна збільшити виграш у 9 разів. Тим часом упевнена перемога "Шахтаря" з рахунком 2:0 запропонована з перспективним коефіцієнтом 10,00.

Схожі цифри підготували і в австрійській конторі Bwin. На підсумковий успіх "Шахтаря" коефіцієнт трохи нижчий – 1,98. На нічию ж або перемогу "Антверпена" можна поставити з однаковими балами 3,60.

Персональні фанати Данила Сікана розглянуть варіант зі ставкою на дубль і більше свого улюбленця зі солідним кефом 10,00. Прихильники відкритого футболу можуть закластися на голи обох команд у кожному з таймів за 11,50.

Список залучених до підготовки футболістів "Шахтаря":

 

До слова, арбітр Балакін став першим українцем у ролі головного рефері за 25 сезонів Ліги чемпіонів.

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