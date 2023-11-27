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"Шахтер" – "Антверпен": прогноз на матч Лиги чемпионов

Фото: "Горняки" завоевали две победы в основной сетке Кубка чемпионов (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" в предпоследнем туре группового этапа Лиги чемпионов 2023/24 дома встретится с бельгийским "Антверпеном".

Каковы прогнозы букмекеров на матч, подскажет РБК-Украина.

Матч "Шахтер" – "Антверпен" состоится в Гамбурге 28 ноября. Поединок примет арена "Фолькспаркштадион". Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

По мнению британцев из William Hill, подопечные Марино Пушича стали фаворитом противостояния. На победу "горняков" здесь принимают ставки с коэффициентом 2,02. На итоговую ничью и потенциальную победу "красных" бельгийцев подготовили похожие цифры – кэфы 3,65 и 3,70 соответственно.

Нетипичная ставка на автогол одной из команд способна увеличить выигрыш в 9 раз. Тем временем уверенная победа "Шахтера" со счетом 2:0 предложена с перспективным коэффициентом 10,00.

Похожие цифры подготовили и в австрийской конторе Bwin. На итоговый успех "Шахтера" коэффициент чуть ниже – 1,98. На ничью же или победу "Антверпена" можно поставить с одинаковыми баллами 3,60.

Персональные фанаты Данила Сикана рассмотрят вариант со ставкой на дубль и больше своего любимца с солидным кэфом 10,00. Поклонники открытого футбола могут заложиться на голы обеих команд в каждом из таймов за 11,50.

Список привлеченных к подготовке футболистов "Шахтера":

 

К слову, арбитр Балакин стал первым украинцем в роли главного рефери за 25 сезонов Лиги чемпионов.

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