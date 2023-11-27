"Шахтар" – "Антверпен": де дивитися матч Ліги чемпіонів

Матч "Шахтар" –"Антверпен" відбудеться у Гамбурзі 28 листопада. Поєдинок прийме арена "Фолькспаркштадіон". Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.

У цифровому мовленні Т2 матчі "гірників" у Лізі чемпіонів не транслюватимуть. Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.

Матчі єврокубків там доступні в передплатах "Максимальна" та "Спорт". Окрім того, трансляція у найвищій якості буде доступна абонентам платформи Volia TV через канали MEGOGO Футбол. Коментуватимуть матч Сергій Лук'яненко та Олександр Головко. За годину до стартового свистка розпочнеться передматчева студія.

Підопічні Маріно Пушіча продовжують претендувати на місце в плей-офф Ліги чемпіонів. "Гірники" набрали 6 очок і лише на три пункти відстають від "Барселони" та "Порту". У фінальному турі "Шахтар" зустрінеться з португальськими "драконами" (13 грудня).