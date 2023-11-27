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"Шахтер" – "Антверпен": где смотреть матч Лиги чемпионов

Фото: "Горняки" одержали волевую победу над "красными" на выезде (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов 2023/24 примет бельгийский "Антверпен" на немецкой земле.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч "Шахтер" – "Антверпен" состоится в Гамбурге 28 ноября. Поединок примет арена "Фолькспаркштадион". Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

В цифровом вещании Т2 матчи "горняков" в Лиге чемпионов не будут транслировать. Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.

Матчи еврокубков там доступны в подписках "Максимальная" и "Спорт". Кроме того, трансляция в самом высоком качестве будет доступна абонентам платформы Volia TV посредством каналов MEGOGO Футбол. Комментировать матч будут Сергей Лукьяненко и Александр Головко. За час до стартового свистка начнется предматчевая студия.

Подопечные Марино Пушича продолжают претендовать на место в плей-офф Лиги чемпионов. "Горняки" набрали 6 очков и только на три пункта отстают от "Барселоны" и "Порту". В финальном туре "Шахтер" встретится с португальскими "драконами" (13 декабря).

К слову, ранее "Шахтер" не сумел одолеть "Полесье" на старте тура Премьер-лиги.

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