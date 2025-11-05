"Шахтар" Ахметова сплатив понад 1,87 млрд грн податків з початку вторгнення РФ

"Наша успішна трансферна та комерційна діяльність дозволяє сплачувати значні податки. Це наш реальний внесок в економіку країни", - зазначив він в інтерв’ю.

За словами Палкіна, з квітня 2022 року клуб заробив понад 400 млн доларів на трансферах. Лише за останні місяці "Шахтар" продав двох гравців на суму 70 млн євро, а близько 40 млн євро реінвестував у придбання нових футболістів.

"Купуємо гравців за 10-15 млн доларів і продаємо у кілька разів дорожче. Це ефективна й прозора трансферна політика, яка дозволяє нам розвивати клуб і водночас підтримувати державу", - наголосив Палкін.

Окремо він згадав про соціальну відповідальність клубу. За його словами, лише у 2024 році загальна сума реалізованих благодійних проєктів "Шахтаря" становила 32 млн грн, а бізнеси президента клубу Ріната Ахметова від початку війни передали на благодійність 12,8 млрд грн.

"Ми живемо у час війни, і надзвичайно важливо допомагати армії та людям. “Шахтар” знає, що таке справжня благодійність, і хотілося б бачити конкретні цифри від інших клубів, зокрема від "Динамо", - додав генеральний директор.