Курс доллара Экономика Авто Tech

"Шахтер" Ахметова уплатил более 1,87 млрд грн налогов с начала вторжения РФ

Фото: генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин (facebook com fcshakhtar)
Автор: Сергей Новиков

Футбольный клуб "Шахтер", который принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, с начала полномасштабного вторжения России уплатил в государственный бюджет более 1,87 млрд грн налогов, что эквивалентно примерно 47 млн долларов.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил генеральный директор клуба Сергей Палкин.

"Наша успешная трансферная и коммерческая деятельность позволяет платить значительные налоги. Это наш реальный вклад в экономику страны", - отметил он в интервью.

По словам Палкина, с апреля 2022 года клуб заработал более 400 млн долларов на трансферах. Только за последние месяцы "Шахтер" продал двух игроков на сумму 70 млн евро, а около 40 млн евро реинвестировал в приобретение новых футболистов.

"Покупаем игроков за 10-15 млн долларов и продаем в несколько раз дороже. Это эффективная и прозрачная трансферная политика, которая позволяет нам развивать клуб и одновременно поддерживать государство", - подчеркнул Палкин.

Отдельно он упомянул о социальной ответственности клуба. По его словам, только в 2024 году общая сумма реализованных благотворительных проектов "Шахтера" составила 32 млн грн, а бизнесы президента клуба Рината Ахметова с начала войны передали на благотворительность 12,8 млрд грн.

"Мы живем во время войны, и чрезвычайно важно помогать армии и людям. "Шахтер" знает, что такое настоящая благотворительность, и хотелось бы видеть конкретные цифры от других клубов, в частности от "Динамо", - добавил генеральный директор.

 

Напомним, в 2024 году компания "Метинвест" перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 19,8 млрд грн налогов и сборов.

Также компания входит в рейтинг крупнейших инвесторов Украины: ежегодно компания вкладывает 12 млрд в инвестиционные проекты в Украине.

Кроме того, с 24 февраля 2022 года "Метинвест", с учетом совместных предприятий, потратил на капитальные инвестиции в Украине более 30 млрд грн.

