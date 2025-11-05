ua en ru
"Шахтар" Ахметова сплатив понад 1,87 млрд грн податків з початку вторгнення РФ

Україна, Середа 05 листопада 2025 15:05
UA EN RU
"Шахтар" Ахметова сплатив понад 1,87 млрд грн податків з початку вторгнення РФ Фото: генеральний директор ФК "Шахтар" Сергій Палкін (facebook com fcshakhtar)
Автор: Сергій Новіков

Футбольний клуб "Шахтар", який належить бізнесмену Рінату Ахметову, з початку повномасштабного вторгнення Росії сплатив до державного бюджету понад 1,87 млрд грн податків, що еквівалентно приблизно 47 млн доларів.

Як пише РБК-Україна, про це повідомив генеральний директор клубу Сергій Палкін.

"Наша успішна трансферна та комерційна діяльність дозволяє сплачувати значні податки. Це наш реальний внесок в економіку країни", - зазначив він в інтерв’ю.

За словами Палкіна, з квітня 2022 року клуб заробив понад 400 млн доларів на трансферах. Лише за останні місяці "Шахтар" продав двох гравців на суму 70 млн євро, а близько 40 млн євро реінвестував у придбання нових футболістів.

"Купуємо гравців за 10-15 млн доларів і продаємо у кілька разів дорожче. Це ефективна й прозора трансферна політика, яка дозволяє нам розвивати клуб і водночас підтримувати державу", - наголосив Палкін.

Окремо він згадав про соціальну відповідальність клубу. За його словами, лише у 2024 році загальна сума реалізованих благодійних проєктів "Шахтаря" становила 32 млн грн, а бізнеси президента клубу Ріната Ахметова від початку війни передали на благодійність 12,8 млрд грн.

"Ми живемо у час війни, і надзвичайно важливо допомагати армії та людям. “Шахтар” знає, що таке справжня благодійність, і хотілося б бачити конкретні цифри від інших клубів, зокрема від "Динамо", - додав генеральний директор.

Нагадаємо, у 2024 році компанія "Метінвест" перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні 19,8 млрд грн податків і зборів.

Також компанія входить до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 млрд в інвестиційні проекти в Україні.

Крім того, з 24 лютого 2022 року "Метінвест", з урахуванням спільних підприємств, витратив на капітальні інвестиції в Україні понад 30 млрд грн.

