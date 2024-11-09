Шахрайство в інтернеті: поліція нагадала правила безпеки

На сьогодні шахрайство в інтернеті залишається однією з основних загроз. Здебільшого це стосується саме онлайн покупок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства внутрішніх справ України.
За даними правоохоронців, мешканець Сумської області зацікавився оголошенням про продаж автомобіля на популярному сайті оголошень. Він погодився здійснити передоплату в розмірі 25 000 грн.
Однак після переказу коштів продавець-зловмисник зник, а обіцяний автомобіль так і не був доставлений.
"Тож, як уберегти себе від шахраїв під час покупок в інтернеті? Дивіться на прикріплених фото. Будьте обережні та дбайте про свою безпеку!", - наголосили правоохоронці.
Нагадаємо, що нещодавно представники держспецзв’язку пояснили, як можна уберегтися від фінансового шахрайства.
Окрім цього, РБК-Україна попереджало про те, що наразі в Інтернеті шахраї поширюють різні схеми, спрямовані на вимагання грошей.
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