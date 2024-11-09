Шахрайство в інтернеті: поліція нагадала правила безпеки

За даними правоохоронців, мешканець Сумської області зацікавився оголошенням про продаж автомобіля на популярному сайті оголошень. Він погодився здійснити передоплату в розмірі 25 000 грн.

Однак після переказу коштів продавець-зловмисник зник, а обіцяний автомобіль так і не був доставлений.

"Тож, як уберегти себе від шахраїв під час покупок в інтернеті? Дивіться на прикріплених фото. Будьте обережні та дбайте про свою безпеку!", - наголосили правоохоронці.