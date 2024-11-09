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Мошенничество в интернете: полиция напомнила правила безопасности

Фото: полиция напомнила правила безопасности в интернете (hacker-man-on-laptop)
Автор: Карина Левицкая

На сегодняшний день мошенничество в интернете остается одной из основных угроз. В основном это касается именно онлайн покупок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел Украины.

По данным правоохранителей, житель Сумской области заинтересовался объявлением о продаже автомобиля на популярном сайте объявлений. Он согласился совершить предоплату в размере 25 000 грн.

Однако после перевода средств продавец-злоумышленник скрылся, а обещанный автомобиль так и не был доставлен.

 

"Так как уберечь себя от мошенников во время покупок в интернете? Смотрите на прикрепленных фото. Будьте осторожны и заботьтесь о своей безопасности!", - подчеркнули правоохранители.

Напомним, что недавно представители госспецсвязи объяснили, как можно уберечься от финансового мошенничества.

Кроме этого, РБК-Украина предупреждала о том, что в настоящее время в Интернете мошенники распространяют разные схемы, направленные на вымогание денег.

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