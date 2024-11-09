Мошенничество в интернете: полиция напомнила правила безопасности

По данным правоохранителей, житель Сумской области заинтересовался объявлением о продаже автомобиля на популярном сайте объявлений. Он согласился совершить предоплату в размере 25 000 грн.

Однако после перевода средств продавец-злоумышленник скрылся, а обещанный автомобиль так и не был доставлен.

"Так как уберечь себя от мошенников во время покупок в интернете? Смотрите на прикрепленных фото. Будьте осторожны и заботьтесь о своей безопасности!", - подчеркнули правоохранители.