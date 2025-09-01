Шахрайство з ШІ у 2025 році б'є рекорди: як захистити себе просто зараз

Що таке шахрайство з імітацією через ШІ

Шахрайство з ШІ - це швидко зростаюча форма обману, де злочинці використовують штучний інтелект для точного відтворення голосу, обличчя або стилю набору тексту людини.

Найчастіше застосовується клонування голосу - технологія, яка здатна відтворити мовлення людини, маючи лише кілька секунд запису.

Записи легко знайти у відкритому доступі: у голосовій пошті, інтерв'ю або відео в соцмережах. За даними Montclair State University, навіть коротких фрагментів подкасту або онлайн-уроку може бути достатньо для створення переконливого клону голосу.

Деякі шахраї йдуть далі, використовуючи фейкові відео для імітації живих дзвінків. Forbes пише, що зловмисники вже видавали себе за керівників компаній на відеоконференціях, переконуючи співробітників проводити великі банківські перекази.

Експерти стверджують, що швидке зростання кількості шахрайств із використанням ШІ в 2025 році зумовлене трьома факторами: кращі технології, зниження вартості та широка доступність.

За допомогою таких цифрових підробок зловмисники видають себе за членів сім'ї, начальників або навіть чиновників і вимагають конфіденційну інформацію або термінові платежі.

Хто може стати жертвою

Шахрайство з ШІ зустрічається в телефонних дзвінках, відеодзвінках, месенджерах та електронних листах, часто застаючи людей зненацька в повсякденному житті.

На корпоративному рівні кіберзлочинці створюють фейкові відеозустрічі, імітуючи керівників компаній. У 2024 році зловмисники видали себе за фінансового директора британської компанії Arup і переконали співробітників переказати 25 мільйонів доларів.

Для переконливої імітації вони використовують фотографії та відео з LinkedIn, корпоративних сайтів і соцмереж.

ШІ-шахрайства стають дедалі складнішими: за даними поштового провайдера Paubox, майже 48% фішингових атак, включно з голосовими та відеоклонами, обходять наявні системи захисту.

Як захиститися від ШІ-шахрайства

Експерти пояснюють: шахрайства з ШІ успішні, тому що створюють помилкове відчуття терміновості. Злочинці користуються довірою до знайомих голосів та облич.

Головний захист - не поспішати. Витратьте час на перевірку особистості співрозмовника. Ініціатива Take9 радить робити паузу хоча б на дев'ять секунд перед тим, як діяти.

Якщо надійшов підозрілий дзвінок або відео від знайомого - передзвоніть йому за тим номером, який у вас уже є. Як зазначає аналітик із кібербезпеки Ашвін Рагху, шахраї розраховують на миттєву реакцію.

Також важливо звертати увагу на сигнали deepfake: дивні рухи рота, мерехтливі фони або незвичайний зоровий контакт. Голоси ШІ можуть мати неприродні паузи або фонові шуми, навіть якщо звучать переконливо.

Додаткові рівні захисту також допомагають. Багатофакторна автентифікація (MFA) ускладнює доступ до ваших акаунтів навіть у разі крадіжки облікових даних. Експерт Жаклін Джейн рекомендує поєднувати пряму перевірку особистості з будь-якою формою MFA, особливо в періоди високої активності шахраїв.

ШІ відкриває приголомшливі можливості, але одночасно дає шахраям нові способи обману. Залишаючись уважними, перевіряючи підозрілі запити й обговорюючи загрози відкрито, ви можете знизити ризик потрапити, незалежно від того, наскільки реалістичним є deepfake.