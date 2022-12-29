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Шахрайський call-центру з Дніпра обікрав близько 18 тисяч казахів

Фото: шахрайський call-центру з Дніпра ошукав близько 18 тисяч казахів (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

В місті Дніпро викрили організаторів шахрайського call-центру, які ошукали близько 18 тисяч громадян Казахстану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Департаменту кіберполіції.

За даними кіберполіції було викрито трьох мешканців Дніпра, які незаконно утворили call-центр та залучили до роботи в ньому 37 операторів.

Шахраї телефонували громадянам Казахстану, видаючи себе за співробітників служби безпеки банків. Громадянам повідомляли про підозрілі транзакції та запевняли, що нібито сторонні особи отримали доступ до їх рахунків. Під виглядом "скасування" транзакцій переконували клієнтів назвати фінансові дані.

Отримавши таку інформацію, зловмисники оформлювали швидкі кредити, привласнювали суму позики та переказували гроші потерпілих на підконтрольні рахунки.

У такий спосіб зловмисники ошукали близько 18 тисяч громадян Республіки Казахстан. Наразі щодо них відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство - ред.) ККУ. Шахраям тепер загрожує до 8 років ув’язнення.

Нагадаємо, шахраї в Україні пропонують користувачам мобільного зв'язку "переключити" їх на іншу "вишку". В ході співпраці надсилають на телефон абоненту код, цифри якого просять назвати, після чого отримують доступ до мобільних даних абонентів.

РБК-Україна підготувало матеріал в якому розповіло про основні афери під час війни.

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