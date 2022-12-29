Шахрайський call-центру з Дніпра обікрав близько 18 тисяч казахів

За даними кіберполіції було викрито трьох мешканців Дніпра, які незаконно утворили call-центр та залучили до роботи в ньому 37 операторів.

Шахраї телефонували громадянам Казахстану, видаючи себе за співробітників служби безпеки банків. Громадянам повідомляли про підозрілі транзакції та запевняли, що нібито сторонні особи отримали доступ до їх рахунків. Під виглядом "скасування" транзакцій переконували клієнтів назвати фінансові дані.

Отримавши таку інформацію, зловмисники оформлювали швидкі кредити, привласнювали суму позики та переказували гроші потерпілих на підконтрольні рахунки.

У такий спосіб зловмисники ошукали близько 18 тисяч громадян Республіки Казахстан. Наразі щодо них відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство - ред.) ККУ. Шахраям тепер загрожує до 8 років ув’язнення.