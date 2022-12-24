ua ru
Сб, 24 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Продають" стабільний мобільний зв'язок. В Україні викрили нову схему шахраїв

Новость на русском →
Київ, Субота 24 грудня 2022 22:53
"Продають" стабільний мобільний зв'язок. В Україні викрили нову схему шахраїв Фото: в Україні викрили нову схему шахраїв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

В Україні шахраї винайшли нову схему виманювання грошей, пропонуючи користувачам мобільного зв'язку "переключити" їх на іншу "вишку" і тим самим забезпечити стабільний зв'язок при відключенні світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації при РНБО.

"Останнім часом внаслідок відключення електроенергії послаблюється або зовсім зникає сигнал мобільного зв'язку, чим користуються злочинці. Шахраї, представляючись співробітником мобільної компанії, розповідають, що перемикатимуться на іншу "вишку", щоб під час відключень у вас був стабільний зв'язок", - застерігають у Центрі.

Повідомляється, що шахраї надсилають на телефон абоненту код, цифри якого просять назвати, після чого отримують доступ до мобільних додатків банків, соціальних мереж тощо.

У Центрі протидії дезінформації закликали громадян не передавати особисті дані та коди підтверджень підозрілим особам. Зазначається, що звертатися за допомогою слід самостійно лише на гарячі лінії своїх операторів: Київстар – 466, Vodafone – 111, Lifecell – 5433.

Раніше ми писали, що в Україні з'явилися зловмисники, які під виглядом чат-ботів енергетичної компанії YASNO намагаються отримати доступ до Telegram-акаунтів користувачів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
шахраї мошенническая схема
NEWS
Стали сильнішими. Якою зброєю посилилася армія України за 10 місяців війни
Стали сильнішими. Якою зброєю посилилася армія України за 10 місяців війни
DAILY
Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація