"Продають" стабільний мобільний зв'язок. В Україні викрили нову схему шахраїв

В Україні шахраї винайшли нову схему виманювання грошей, пропонуючи користувачам мобільного зв'язку "переключити" їх на іншу "вишку" і тим самим забезпечити стабільний зв'язок при відключенні світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації при РНБО.

"Останнім часом внаслідок відключення електроенергії послаблюється або зовсім зникає сигнал мобільного зв'язку, чим користуються злочинці. Шахраї, представляючись співробітником мобільної компанії, розповідають, що перемикатимуться на іншу "вишку", щоб під час відключень у вас був стабільний зв'язок", - застерігають у Центрі.

Повідомляється, що шахраї надсилають на телефон абоненту код, цифри якого просять назвати, після чого отримують доступ до мобільних додатків банків, соціальних мереж тощо.

У Центрі протидії дезінформації закликали громадян не передавати особисті дані та коди підтверджень підозрілим особам. Зазначається, що звертатися за допомогою слід самостійно лише на гарячі лінії своїх операторів: Київстар – 466, Vodafone – 111, Lifecell – 5433.