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Шахрайка виманила у дружини загиблого військового півмільйона гривень, їй вручили підозру

Фото: шахрайка виманила у дружини загиблого військового гроші (freepik com)
Автор: Наталія Юрченко

Шахрайка виманила у дружини загиблого військовослужбовця півмільйона гривень. Жінці вручили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Як встановило слідство, у Дніпропетровській області жінка під чоловічим ім'ям почала спілкуватися у месенджері з дружиною загиблого захисника Збройних сил України.

Підозрювана представилася побратимом військового і виманювала кошти під приводом того, що нібито збирає на реабілітацію після поранення та допомогу іншим військовим.  

Шахрайка змогла виманити майже півмільйона гривень.

Правоохоронці оголосили підозру мешканці Кам'янського району у шахрайстві (ч. 2, 4 ст. 190 КК України). 

Фото: шахрайка виманила у дружини загиблого військового гроші (gp.gov.ua)

Шахраї в Україні

Згідно з опитуванням, жертвами шахраїв з початку повномасштабного вторгнення стали 11% українців. Найчастіше ошукують під час купівлі чи продажу товарів в інтернеті.

Так, нещодавно СБУ повідомила, що в Україні ліквідували понад 100 шахрайських call-центрів, які викрадали персональні дані та гроші українців. В Офісі генпрокурора повідомили, що річний оборот шахраїв становив 3 млрд гривень.

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