Схема з оборотом у 3 млрд гривень. СБУ ліквідувала понад сто шахрайських call-центрів

Правоохоронці ліквідували понад 100 шахрайських call-центрів, які викрадали персональні дані та гроші українців. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Деталі справи

За даними слідства, зловмисники пропонували своїм жертвам "заробити на біржі", "інвестувати" кошти в криптовалюту або отримати сумнівний "прибуток" від ставок у гральному бізнесі.

Також фігуранти вигадували приводи, на кшталт "ваш близький скоїв ДТП і потрібні гроші, щоб розрахуватися" або "допомагаємо переїхати з районів ведення бойових дій". Крім того, викриті call-центри діяли під виглядом онлайн-казино, відомих брокерських компаній і букмекерських контор.

"У процесі виманювання коштів зловмисники збирали особисті дані про своїх клієнтів, зокрема паспортні відомості, номери телефонів тощо. Надалі ця інформація могла потрапляти до російських спецслужб, які використовують їх для дистанційного вербування нових агентів", - повідомила СБУ.

Зловмисникам загрожує тюремне покарання

У межах кримінального провадження, розпочатого за фактом шахрайства, вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання запобіжного заходу.

Фото: Обшуки СБУ (facebook.com/SecurSerUkraine)

"Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 12 років в'язниці", - додали в СБУ.

В Офісі генпрокурора повідомили, що річний оборот шахраїв становив 3 млрд гривень.

Результати роботи СБУ за останні місяці

Спецслужба повідомила, що протягом останніх місяців їм вдалося ліквідувати в різних регіонах України ще майже 30 call-центрів, частина з яких координувалася російськими спецслужбами.

У Вінницькій області кіберфахівці СБУ ліквідували масштабний call-центр, який діяв в одній із виправних установ області.

Незаконну діяльність організував так званий "смотрящий" за колонією, причетний до російського криміналітету. "На рахунку" зловмисників майже 70% усіх шахрайських схем, які коли-небудь застосовувалися до одного з провідних держбанків України.

Майже 30 ув'язнених в'язниці обдзвонювали вкладників фінустанов і під виглядом надання онлайн послуг викрадали в них кошти.

Шахраї "наживалися" на родичах ЗСУ

У Дніпропетровській області знешкоджено злочинну організацію, учасники якої збирали відомості про полонених воїнів ЗСУ, а потім виманювали гроші у їхніх родичів.

За різні "суми" фігуранти обіцяли допомогти з поверненням додому українських захисників. У результаті комплексних заходів, затримано сімох учасників угруповання. Їм повідомлено про підозру та взято під варту.

Група аферистів працювала на "Яндекс"

Також СБУ повідомила, що в Черкаській області затримано організатора місцевого call-центру, який працював на підсанкційну компанію "Яндекс". До підпільної діяльності він залучив до 30 місцевих жителів.

Фігуранти віддалено надавали диспетчерські послуги таксопаркам "Яндекс-таксі" в одній із країн Центральної Азії.

Встановлено, що протягом 2023 року нелегальний бізнес дав змогу перерахувати до бюджету РФ понад 1 млн у доларовому еквіваленті.

Шахраї в Україні

Згідно з опитуванням, жертвами шахраїв з початку повномасштабного вторгнення стали 11% українців. Найчастіше ошукують під час купівлі чи продажу товарів в інтернеті.

Але шахраї орудують не лише в інтернеті. При цьому кожен раз вони вигадують нові схеми обману. Наприклад, у Чугуєві Харківської області шахраї ходять по квартирах та будинках жителів і видають себе за держслужбовців. Вони пропонують "допомогу" в отриманні коштів за програмою "єВідновлення".

Крім того, нещодавно шахраї вирішили "покращити" вже знайому схему збору "допомоги" для ЗСУ, використовуючи листи від ОВА. У Дніпрі вони адресують їх не лише підприємцям, а й начальникам РВА області.