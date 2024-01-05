Мошенница выманила у жены погибшего военного полмиллиона гривен, ей вручили подозрение

Мошенница выманила у жены погибшего военнослужащего полмиллиона гривен. Женщине вручили подозрение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
Как установило следствие, в Днепропетровской области женщина под мужским именем начала общаться в мессенджере с супругой погибшего защитника Вооруженных сил Украины.
Подозреваемая представилась побратымом военного и выманивала средства под предлогом того, что собирает на реабилитацию после ранения и помощь другим военным.
Мошенница смогла выманить почти полмиллиона гривен.
Правоохранители объявили подозрение жительнице Каменского района в мошенничестве (ч. 2, 4 ст. 190 УК Украины).
Фото: мошенница выманила у жены погибшего военного деньги (gp.gov.ua)
Согласно опросу, жертвами мошенников с начала полномасштабного вторжения стали 11% украинцев. Чаще обманывают при покупке или продаже товаров в интернете.
Так, недавно СБУ сообщила, что в Украине ликвидировали более 100 мошеннических call-центров, которые похищали персональные данные и деньги украинцев. В Офисе генпрокурора сообщили, что годовой оборот мошенников составил 3 млрд гривен.
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