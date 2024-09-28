Шахраї вигадали нову схему зі "стягненням" коштів з українців: про що йдеться

Шахраї в Україні вигадали нову схему обману українців. Вона пов'язана з так званим "стягненням" коштів через суд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України .

"На поштові скриньки користувачів шахраї розсилають повідомлення нібито від господарського суду певної області. У листах вони повідомляють про "постанову" про стягнення коштів", - йдеться у повідомленні.

Шахраї в Україні

Шахраї активізувалися під час війни в Україні. Наприклад, нещодавно повідомлялося, що шахраї обіцяють фінансову допомогу від міжнародних організацій чи уряду України. Але насправді таким "акціям" вірити не можна.

Крім того, ще одна схема - прохання переказати кошти за допомогу у працевлаштуванні. Для виведення коштів зловмисники вимагали повторних перерахувань на їхні банківські картки. Такий алгоритм продовжувався, поки жертви не розуміли, що мають справу з шахраями.

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