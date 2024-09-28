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Шахраї вигадали нову схему зі "стягненням" коштів з українців: про що йдеться

Україна, Субота 28 вересня 2024 10:26
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Шахраї вигадали нову схему зі "стягненням" коштів з українців: про що йдеться Фото: шахраї в Україні вигадали нову схему зі "стягненням" коштів через суд (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Шахраї в Україні вигадали нову схему обману українців. Вона пов'язана з так званим "стягненням" коштів через суд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

"На поштові скриньки користувачів шахраї розсилають повідомлення нібито від господарського суду певної області. У листах вони повідомляють про "постанову" про стягнення коштів", - йдеться у повідомленні.

Як діють зловмисники?

  • Маскують листи під домен gov.ua, в яких використані справжні назви ФОП та адреси.
  • Розсилають нібито PDF-файл, в якому знаходиться шпигунська програма.
  • Отримують віддалений доступ до пристрою.

Як захиститися від дій шахраїв?

  • Не використовуйте публічні поштові сервіси з робочих комп’ютерів.
  • Не відкривайте вкладення у підозрілих листах.
  • Проігноруйте та видаліть такий лист.

Шахраї в Україні

Шахраї активізувалися під час війни в Україні. Наприклад, нещодавно повідомлялося, що шахраї обіцяють фінансову допомогу від міжнародних організацій чи уряду України. Але насправді таким "акціям" вірити не можна.

Крім того, ще одна схема - прохання переказати кошти за допомогу у працевлаштуванні. Для виведення коштів зловмисники вимагали повторних перерахувань на їхні банківські картки. Такий алгоритм продовжувався, поки жертви не розуміли, що мають справу з шахраями.

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