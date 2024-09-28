Мошенники придумали новую схему со "взысканием" средств с украинцев: о чем идет речь
Мошенники в Украине придумали новую схему обмана украинцев. Она связана с так называемым "взысканием" средств через суд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.
"На почтовые ящики пользователей мошенники рассылают сообщения якобы от хозяйственного суда определенной области. В письмах они сообщают о "постановлении" о взыскании средств", - говорится в сообщении.
Как действуют злоумышленники?
- Маскируют письма под домен gov.ua, где используются настоящие названия ФЛП и адреса.
- Рассылают якобы PDF-файл, в котором находится шпионская программа.
- Получают удаленный доступ к устройству.
Как защититься от действий мошенников?
- Не используйте публичные почтовые сервисы с рабочих компьютеров.
- Не открывайте вложения в подозрительных письмах.
- Проигнорируйте и удалите письмо.
Мошенники в Украине
Мошенники активизировались во время войны в Украине. Например, недавно сообщалось, что мошенники обещают финансовую помощь от международных организаций или правительства Украины. Но на самом деле таким "акциям" верить нельзя.
Кроме того, еще одна схема - просьба перевести средства за помощь в трудоустройстве. Для вывода средств злоумышленники требовали повторных перечислений средств на их банковские карты. Такой алгоритм продолжался, пока жертвы не понимали, что имеют дело с мошенниками.
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