Став популярним під час війни: українців попередили про ще одну фінансову схему шахраїв
Шахраї вигадали нову схему обману українців. Вони нібито обіцяють фінансову допомогу від міжнародних організацій чи уряду України, але насправді це не так.
Про це повідмоляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Запорізької області.
Як зазначили у поліції, такий вид обману набув особливої популярності після початку повномасштабного вторгнення.
Шахраї розміщують у соцмережах дописи про псевдопомогу, а дехто отримував такі повідомлення і в SMS-форматі. Аферисти пропонують перейти за посиланням та ввести карткові дані нібито для отримання допомоги. Насправді ж їхня мета вкрасти ваші заощадження.
Як уберегтися від шахраїв:
- не відкривайте жодні посилання в месенджерах, соціальних мережах, SMS;
- не поспішайте вірити заголовкам, які обіцяють вам якісь виплати;
- пам'ятайте, що інформацію про програми підтримки від держави завжди публікують офіційні джерела під доменом "gov.ua", також такі сповіщення з’являються в "Дії";
- не вводьте на сторонніх сайтах дані своєї картки.
Раніше РБК-Україна розповідало про те, що шахраї вигадали нову схему для виманювання грошей з українців - вони пропонують встановити нібито новий застосунок банку.
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