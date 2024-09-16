Став популярним під час війни: українців попередили про ще одну фінансову схему шахраїв

Шахраї вигадали нову схему обману українців. Вони нібито обіцяють фінансову допомогу від міжнародних організацій чи уряду України, але насправді це не так.

Про це повідмоляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Запорізької області.

Як уберегтися від шахраїв:

Шахраї розміщують у соцмережах дописи про псевдопомогу, а дехто отримував такі повідомлення і в SMS-форматі. Аферисти пропонують перейти за посиланням та ввести карткові дані нібито для отримання допомоги. Насправді ж їхня мета вкрасти ваші заощадження.

Як зазначили у поліції, такий вид обману набув особливої популярності після початку повномасштабного вторгнення.

Раніше РБК-Україна розповідало про те, що шахраї вигадали нову схему для виманювання грошей з українців - вони пропонують встановити нібито новий застосунок банку.

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