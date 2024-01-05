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Шахраї вигадали нову схему, використавши нещодавній обмін полоненими

Укрїна , П'ятниця 05 січня 2024 21:13
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Шахраї вигадали нову схему, використавши нещодавній обмін полоненими Фото: шахраї вигадали схему обману зі звільненими полоненими 3 січня (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Шахраї почали використовувати обмін військовополоненими, який відбувся 3 січня, як нагоду для наживи. Невідомі з профілів представляються ім'ям звільнених захисників, пропонують "інформацію", а згодом починають вимагати гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"У соцмережах з'явилися профілі, які представляють себе звільненими з полону оборонцями, закликають звертатися і обіцяють надати інформацію начебто про тих військових, кого вони бачили в полоні. Згодом під різними приводами починають просити гроші", - йдеться в повідомленні.

Як зауважують у штабі, на профілі можуть бути прикріплені фото та відео оборонців з "обміну 230" або фото- та відеоматеріали з інших подібних подій.

Українців закликали не вірити у подібні повідомлення та акцентували увагу на тому, що за даними сторінками приховуються шахраї.

"Будьте пильними і звертайтеся тільки до офіційних ресурсів Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими", - закликали наостанок у повідомленні.

Російський фейк про обмін 3 січня

Варто зауважити, що у Росії поширюють фейк про даний обмін полоненими. Нібито російська сторона віддала Україні меншу кількість полонених, ніж отримала натомість, нібито в Україну повернулися лише 173 полонених.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки наголосив, що дана інформація є неправдивою, а на Батьківщину повернулися 230 осіб, серед яких 130 військовослужбовців, 55 нацгвардійців, 38 прикордонників, один поліцейський та шестеро цивільних.

Обмін полоненими 3 січня

3 січня між Україною та Росією пройшов найбільший обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення. Україні вдалося повернути додому 230 захисників

Цей обмін полоненими пройшов після тривалої паузи. Росія довго блокувала процес обміну. Зазначимо, що це вже 49-й обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та перший у 2024 році. Наразі Україні вдалося повернути додому 2828 захисників.

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Обмін полоненими
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