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Мошенники придумали новую схему, использовав недавний обмен пленными

Украина, Пятница 05 января 2024 21:13
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Мошенники придумали новую схему, использовав недавний обмен пленными Фото: мошенники придумали схему обмана с освобожденными пленными 3 января (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Мошенники начали использовать обмен военнопленными, состоявшийся 3 января, как возможность для наживы. Неизвестные из профилей представляются именем освобожденных защитников, предлагают "информацию", а потом начинают требовать деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"В соцсетях появились профили, представляющие себя освобожденными из плена защитниками, призывают обращаться и обещают предоставить информацию якобы о тех военных, кого они видели в плену. Впоследствии под разными предлогами начинают просить деньги", - говорится в сообщении.

Как отмечают в штабе, на профиле могут быть прикреплены фото и видео защитников "обмена 230" или фото- и видеоматериалы из других подобных событий.

Украинцев призвали не верить в подобные сообщения и акцентировали внимание на том, что за данными страницами скрываются мошенники.

"Будьте бдительны и обращайтесь только к официальным ресурсам Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными", - призвали напоследок в сообщении.

Российский фейк об обмене 3 января

Следует отметить, что в России распространяют фейк о данном обмене пленными. Якобы российская сторона отдала Украине меньшее количество пленных, чем получила, будто в Украину вернулись только 173 пленных.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности подчеркнул, что данная информация является ложной, а на Родину вернулись 230 человек, среди которых 130 военнослужащих, 55 нацгвардейцев, 38 пограничников, один полицейский и шесть гражданских.

Обмен пленными 3 января

3 января между Украиной и Россией прошел самый большой обмен пленными с начала полномасштабного вторжения. Украине удалось вернуть домой 230 защитников.

Этот обмен пленными прошел после длительной паузы. Россия долгое время блокировала процесс обмена. Отметим, что это уже 49-й обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России в Украину и первый в 2024 году. Сейчас Украине удалось вернуть домой 2828 защитников.

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Обмен пленными
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